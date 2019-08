Mann begrapscht junge Frau auf Rolltreppe in Nürnberg

NÜRNBERG - Am Montagvormittag hat ein Mann eine junge Frau in der Innenstadt sexuell belästigt. Auf einer Rolltreppe hatte er die Frau gleich zweimal betatscht. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Frau stieg kurz vor 10 Uhr aus der U-Bahn an der Haltestelle Lorenzkirche aus und fuhr mit der Rolltreppe ins Zwischengeschoss an der Karolinenstraße. Auf dieser Rolltreppe berührte sie ein unbekannter Mann, der hinter ihr stand, unsittlich, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die junge Frau ging schnell weiter nach oben und benutzte die nächste Rolltreppe zur Karolinenstraße. Auch hier stand der Mann plötzlich hinter ihr und berührte sie erneut. Außerdem sprach er sie an. Die Frau flüchtete in ein nahegelegenes Anwesen.

Die Polizei beschreibt den Täter wie folgt: zwischen 55 und 60 Jahre alt, circa 185 cm groß, Halbglatze mit kurzen Haaren, unordentliches Gesamterscheinungsbild. Bekleidet war der Mann mit einem rot-weiß-karierten Hemd und einer blauer Jeans. Nach Polizeiangaben soll er fehlerfrei deutsch gesprochen haben.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 entgegen.

