Mann beißt Polizisten und muss in U-Haft

Begonnen hatte der Vorfall mit einem Streit am Nürnberger Hauptbahnhof - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Zuerst hat er einem Polizisten in den Bauch geschlagen, dann biss er einem weiteren Beamten in die Schulter: Ein Ermittlungsrichter entschied schließlich, dass der rabiate 23-Jährige in U-Haft muss.

Angefangen hat alles am Samstagmorgen im Nürnberger Hauptbahnhof. Laut Bundespolizei geriet der 23-Jährige mit einem 22-Jährigen in einem Geschäft aneinander. Ein Kühlregal flog um, Flaschen gingen zu Bruch. Eine Streife brachte die Streithähne dann zur Dienststelle. Während der Jüngere von beiden ein Einsehen hatte und sich beruhigte, drehte der 23-Jährige auf. Mit Kraftausdrücken warf er um sich, ehe er Faust und Zähne einsetzte und einem Polizisten in dem Bauch schlug, einem anderen in die Schulter biss. Schließlich wurde der rabiate Mann überwältigt. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

bro