Mann belästigt zwei Frauen in Mögeldorf sexuell

Erst sprach er sie an, dann begrapschte er eine der beiden - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Sonntagabend waren zwei junge Frauen in der Langseestraße im Stadtteil Mögeldorf unterwegs. Gegen 19 Uhr näherte sich ihnen ein Mann. Der Unbekannte sprach die beiden an und begrapschte eine von ihnen.

Nach dem Vorfall suchte er das Weite, warf den Frauen allerdings noch beleidigende Worte hinterher. Der Mann stieg dann in ein Auto und fuhr davon. Laut Polizei war es den Opfern nicht möglich, das Fahrzeug zu be schreiben.

Der Täter soll 20 bis 25 Jahre alt und asiatischer Herkunft sein. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen. Die Telefonnummer der Kriminaldauerdienstes lautet: (0911) 2112/3333.

bro