Mann belästigt zwei Mädchen auf Nürnberger Volksfest

Er trug außerdem ein Tütchen mit einer Kräutermischung bei sich - vor 47 Minuten

NÜRNBERG - Ein 30 Jahre alter Mann hat auf dem Volksfest zwei Mädchen belästigt. Polizeibeamten der Volksfest-Wache nahmen den Mann vorläufig fest.

Die Mädchen waren mit ihren Eltern auf dem Festplatz am Dutzendteich unterwegs. Laut Polizei berührte der 30-Jährige im Vorbeigehen auf unsittliche Weise. Die Mädchen sprachen kurz darauf eine die Polizeibeamten an. Sie konnten den Tatverdächtigen noch vor Ort festnehmen. In seiner Kleidung fand sich ein Tütchen mit einer Kräutermischung. Der 30-Jährige muss sich nun wegen sexueller Belästigung und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

tig