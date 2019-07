Mann entblößt sich vor Frauen im Marienbergpark

NÜRNBERG - Im Marienbergpark in Nürnberg hat sich ein Exhibitionist vor zwei Frauen entblößt und selbst befriedigt. Danach flüchtete der Mann, nun sucht die Polizei Zeugen.

Die beiden jungen Frauen saßen am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr auf einer Bank am Marienbergweiher, als sie einen Mann bemerkten, der die Hosen herunterließ und sich selbst befriedigte. Als sich die Frauen wegdrehten, so berichtet die Polizei, flüchtete der Mann Richtung Kilianstraße. Die Fahndung der Polizei nach dem Täter blieb erfolglos.

Er wird folgendermaßen beschrieben: circa 180 cm groß, etwa 23 Jahre alt, schlank, Dreitagebart, kurze schwarze Haare, gepflegte Erscheinung, südländisches Aussehen. Der Mann trug eine beige-grüne kurze Hose und ein quergestreiftes Hemd.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0911/2112-3333 bei de Polizei zu melden.

gs