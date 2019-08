Mann guckt Kinderpornos in Nürnberger Internetcafé

49-Jähriger auf frischer Tat ertappt - Datenträger sichergestellt - vor 21 Minuten

NÜRNBERG - Ausgerechnet in einem Internetcafé soll ein 49-jähriger Nürnberger Kinderpornos heruntergeladen haben. Eine aufmerksame Zeugin holte am Donnerstagabend die Polizei.

Als die Beamten der Polizeiinspektion Ost kurz nach 20 Uhr in das Internetcafé kamen, saß der Mann noch immer vor dem Bildschirm und sah sich pornografische Bilder an. Zudem steckte in dem PC ein USB-Stick, auf dem der 49-Jährige nach eigenen Angaben einschlägige Fotos gespeichert hatte.

Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest und stellten den USB-Stick sowie den Rechner sicher. Während einer folgenden Wohnungsdurchsuchung stellten Beamte weitere elektronische Datenträger sicher, die nun ausgewertet werden sollen. Die Kripo ermittelt gegen den 49-Jährigen wegen des Verschaffens beziehungsweise wegen Besitzes von Kinderpornografie.

tig