Mann randaliert nach versuchtem Diebstahl in Disco

Um sich Schlagender traf unter anderem drei Beamtinnen im Gesicht - vor 3 Minuten

NÜRNBERG - Ein 22-Jähriger leistete am Dienstag in den frühen Stunden mehreren Polizisten erheblichen Widerstand, nachdem er als Dieb in einer Nürnberger Innenstadtdiskothek auf frischer Tat erwischt wurde.

Der Mann hielt sich in der Nacht in der Diskothek am Hallplatz auf, als er von einem Beschäftigten beim versuchten Diebstahl mehrerer Jacken erwischt wurde. Sofort wehrte sich der 22-Jährige und versuchte, seinem Gegenüber ins Gesicht zu schlagen.

Auch die später eingetroffenen Polizei konnte zunächst nicht den um sich schlagenden Mann unter Kontrolle bringen. Als es ihm gelang, sich mit einer Hand aus einer Fessel zu befreien, schlug er mit der anderen, noch gefesselten Hand weiter um sich und traf dabei drei Beamtinnen unter anderem im Gesicht.

Letztlich aber wurde der Rabauke überwältigt und festgenommen. Bei ihm fand man wenig später auch Drogen. In der Zelle schlug er seinen Kopf mehrfach gegen die Gitterstäbe und verletzte sich dabei. Wegen seines offenbar psychisch ungeordneten Zustandes wies ihn die Polizei in eine Fachklinik ein. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ordnete die Blutentnahme an. Gegen den 22-Jährigen wurden mehrere strafrechtliche Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

e.s.