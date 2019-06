Mann tickt in Langwasser aus und prügelt auf Polizisten ein

NÜRNBERG - Ein junger Randalierer hat am Donnerstag einen größeren Polizeieinsatz in Langwasser ausgelöst. Der 20-Jährige griff Bewohner eines Anwesens an der Karwendelstraße sowie einen Polizeibeamten an.

Am frühen Morgen verschaffte sich der 20-Jährige zunächst gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung. Es folgte ein verbalen Streit mit der Mieterin. Zwei Zeugen, die der Frau zur Hilfe kamen, schlug der 20-Jährige laut Polizei. Streifenbeamte der Inspektion Süd, die alarmiert worden waren, versuchte den jungen Mann zu beruhigen. Der griff jedoch einen der Beamten unvermittelt an; im folgenden Gerangel gingen beide zu Boden. Erst mit Unterstützung weiterer Polizisten konnte der Randalierer überwältigt und gefesselt werden. Dabei setzten die Beamten auch den Einsatzstock ein.

Der angegriffene Polizeibeamte erlitt so schwere Verletzungen, dass er ins Klinikum gebracht werden musste. Er ist derzeit nicht dienstfähig. Gegen den 20-Jährigen leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ein. Aufgrund seines psychisch auffälligen Verhaltens wurde der junge Mann anschließend in eine Fachklinik gebracht. Nach Polizeiangaben blieb er unverletzt.

