Mann vergießt Bier und zeigt nackten Hintern in Drogerie

Auf dem Weg zur Dienststelle leistete der 38-Jährige weiter Widerstand - vor 16 Minuten

NÜRNBERG - Am Montagabend sorgte ein 38-Jähriger in einer Drogerie im Hauptbahnhof Nürnberg für reichlich Wirbel. Erst vergoss er Bier in dem Laden und flutete den Kassenbereich, dann zog er blank.

Die Angestellten eines Drogeriemarktes am Hauptbahnhof hatten es am Montagabend, gegen 21.30 Uhr, mit einem randalierenden Kunden zu tun: Zunächst griff der Mann sich drei Dosen Bier und wankte mit diesen, so berichten es Zeugen, durch die obere Etage des Geschäfts. Dort öffnete er kurz darauf – ob absichtlich oder unabsichtlich ist nicht bekannt – eines der Getränke, torkelte damit weiterhin durch den Laden und verteilte einen großen Teil des Inhalts auf dem Fußboden.

Anderen Kunden versuchte er dabei zwar auszuweichen, jedoch hinterließ das Bier Spuren auf der Hose von mindestens einer Person. Doch damit nicht genug: Laut weiteren Zeugenberichten begab sich der 38-Jährige mit seiner Ausbeute an eine der Kassen – und stellte die auslaufende Dose kurzerhand auf das Förderband. Eine Angestellte wies ihn darauf hin, dass er die Dose bereits geöffnet habe und er den gesamten Bereich mit Bier flute, doch der Mann erwiderte nur, dass er kein Geld bei sich habe, um das Bier zu bezahlen.

Als die Kassiererin ihn daraufhin aufforderte, zumindest für die Bierdose, die er bereits geöffnet hatte, zu zahlen, reagierte der Mann anders als erwartet: Statt Geld zu zücken, begann er damit, sein Shirt auszuziehen. Der 38-Jährige zog sich immer weiter aus, so dass die Umstehenden schließlich den nackten Hintern des Mannes sehen konnten.

Zudem soll der 38-Jährige laut Pressestelle der Bundespolizei Deo in dem Geschäft versprüht haben. Außerdem gehen die Beamten davon aus, dass der Mann eine Flasche Bier auf den Boden warf.

Mitarbeiter der DB Sicherheit konnten den Randalierer schließlich festhalten, bis die Beamten der Bundespolizei eintrafen. Auf dem Weg zur Dienststelle leistete der 38-Jährige weiter heftigen Widerstand. Ein Alkoholtest, den der Mann freiwillig durchführte, ergab einen Wert von 1,5 Promille. Gegen den Mann wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet - unter anderem wegen des Diebstahls und der Belästigung der Allgemeinheit.

