Männer lachen über Tänzerin - und kassieren Ohrfeigen

Die beiden wandten sich nach der Tat an die Bundespolizei - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Weil sie über die Tanzeinlage einer Frau am Haupteingang des Nürnberger Hauptbahnhofs spotteten, haben zwei Männer deren Zorn auf sich gezogen. Die Tänzerin war so wütend, dass sie auf die beiden einschlug.

Eine Frau hat am Samstagmorgen am Haupteingang des Nürnberger Bahnhofs das Tanzbein geschwungen. Über die Darstellung machten sich zwei Männer lustig. Daraufhin wurde die Frau so wütend, dass sie den beiden jeweils eine Ohrfeige verpasste. Als die Zuschauer mit Beleidigungen auf die Ohrfeigen reagierten, schlug und trat die verärgerte Frau auf sie ein. Die Männer wandten sich danach an die Bundespolizei.

Die 22-Jährige entfernte sich nach Angaben der Nürnbegrer Beamten später vom Haupteingang, konnte aber kurz darauf angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Beleidigung.

vek