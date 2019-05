Männer spannen Leine an Wöhrder Wiese: 62-Jährige schwer verletzt

Radfahrerin zog sich bei Sturz schwere Kopfverletzungen zu

NÜRNBERG - Zwei junge Männer haben sich am frühen Samstagabend an der Wöhrder Wiese in Nürnberg einen wirklich ganz üblen "Scherz" erlaubt, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde: Die beiden hatten eine Hundeleine über die Fahrbahn gespannt, die eine Radlerin übersah und daraufhin zu Boden stürzte.

Laut Polizei waren die 17 und 18 Jahre alten Männer leicht alkoholisiert, als sie sich am Samstag an der Wöhrder Wiese aufhielten. Die beiden positionierten sich links und rechts des Rad- und Fußgängerweges, der rund um die Grünfläche führt. Als sich gegen 17 Uhr eine Radlerin näherte, hoben die jungen Männer die Leine auf Brusthöhe an - die Radfahrerin fuhr gegen das Hindernis und fiel rücklings vom Fahrrad.

Die 62-Jährige zog sich bei dem Sturz schwere Kopfverletzungen zu, der Rettungsdienst brachte sie rasch in ein Krankenhaus. Lebensgefahr schloss der Notarzt vor Ort jedoch aus, so die Polizei. Auf den 17- und den 18-Jährigen kommen nun Anzeigen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen Körperverletzung zu.

