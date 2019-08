Mariä Himmelfahrt: So fährt die VAG am Teil-Feiertag

NÜRNBERG - Mariä Himmelfahrt am 15. August ist nur in Teilen des VGN-Gebiets ein gesetzlicher Feiertag. Wer bei seinen Fahrten verschiedene Gemeinden durchquert, sollte also mit veränderten Abfahrzeiten rechnen. Dafür fahren alle S-Bahnen nach dem normalen Werktagsfahrplan. Außerdem lassen sich einige Zeitkarten länger nutzen.

In Nürnberg ist Mariä Himmelfahrt kein Feiertag, folglich fahren alle Linien ganz normal. © Stefan Hippel



Mariä Himmelfahrt am 15. August ist nur in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung ein gesetzlicher Feiertag. In Nürnberg, Fürth und Erlangen wird normal gearbeitet, für einige andere Orte im Verbundgebiet - beispielsweise Bamberg, Neumarkt, Forchheim, Höchstadt und Allersberg - ist der Donnerstag allerdings frei.

Um das Fahrplan-Chaos zu entzerren, fahren die S-Bahnlinien im ganzen Gebiet nach dem Werktagsfahrplan. Bei weiteren Verkehrsmitteln gilt in den überwiegend katholischen Gemeinden zumeist der Feiertagsfahrplan. Der Verkehrsverbund rät, vorab die elektronische Fahrplanauskunft unter vgn.de zu nutzen.

Von Feiertagskonditionen profitieren auch alle Fahrgäste mit Zeitkarten. Tickets wie die 9-Uhr-MobiCard, das 9-Uhr-JahresAbo, das FerienTicket und die Semesterticket-Basiskarte, die unter der Woche nur zu gewissen Zeiten nutzbar sind, lassen sich den kompletten Tag lang verwenden. Bei der MobiCard sowie dem Jahres- oder FirmenAbo Plus ist die Mitnahme von weiteren Personen ebenfalls von früh bis spät möglich.

Außerdem fahren am Donnerstag verschiedene Freizeitbuslinien, die nur an Feiertagen und Wochenenden verkehren: der Mainschleifen-Express (Linie 107), der Birgland-Express (Linie 479) und der Gottesgarten-Express (Linie 1230).

