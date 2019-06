Marteria, grüner Rauch, 11.000 Rap-Fans: So war das "HipHop Garden"-Festival

Macher sprechen von "furiosem Start" in den Festival-Sommer am Flughafen - vor 26 Minuten

NÜRNBERG - Der Event-Sommer am Nürnberger Airport nimmt Fahrt auf. Am Samstag feierten 11.000 Rap-Fans beim "HipHop Garden"-Festival unweit des Airports. In sengender Hitze sorgte unter anderem Marteria für Pogo-Ekstase, bevor grüner Rauch aufstieg. Die Bilder!

Sie schwitzen, und bei Temperaturen von über 30 Grad ist das auch kein Wunder. 11.000 Besucher vermelden die Macher des "HipHop Garden"-Festival, einem der größten in Nürnberg - und damit gut doppelt so viele wie im vergangenen Jahr. Die Partys am Flughafen werden immer größer und mausern sich zur Institution. Das schlägt sich auch in den Künstlern nieder, die am Samstag am Airport auftauchten - neben dem "Afrob Soundsystem" und dem "Beginner Soundsystem" spielte dort auch der Rapper Marteria als Headliner. Offiziell als sein Alter-Ego Marsimoto, doch der Musiker nahm seine grüne Maske immer wieder ab. Wegen der Hitze? Eher unwahrscheinlich.

Das "HipHop Garden"-Festival markiert das erste von insgesamt vier Groß-Events am Airport. Schon kommende Woche steigt das "More and More 90's"-Festival, bei dem unter anderem Dr. Alban, Haddaway und Oli P. in Nürnberg aufschlagen werden. Es folgen das "Latin Open Air" am 19. Juni und die "Super Sommer Sause" Mitte Juli.