Massive Kritik nach rumänischem Wahl-Ärger in Nürnberg

NÜRNBERG - Die in Deutschland lebenden Rumänen fühlen sich um ihr Wahlrecht betrogen. Stundenlang hatten sie am Sonntag vor den Wahllokalen warten müssen, um zum einen an der Europawahl teilzunehmen und zum anderen über ein Referendum abzustimmen. War es Pfusch oder Vorsatz? Auch am Tag nach der Wahl ist man sich darüber nicht sicher.

In der Fürther Straße standen die Menschen bis zu sieben Stunden lang an und konnten trotzdem nicht wählen.



In der Fürther Straße standen die Menschen bis zu sieben Stunden lang an und konnten trotzdem nicht wählen. Foto: Günter Distler



"Das ist aus meiner Sicht einfach sehr schlecht organisiert gewesen", sagt zum Beispiel Alina Schreglmann. Die Vorsitzende des deutsch-rumänischen Forums Nosa e. V. war am Sonntag selber in der Fürther Straße, wo rund 800 Rumänen zum Teil stundenlang ausharren mussten, bis sie abstimmen konnten. Dabei ging es nicht nur um die Wahl des EU-Parlaments, sondern auch um ein Referendum zu einer umstrittenen Justizreform um geringere Strafen oder sogar eine Amnestie für der Korruption überführte Politiker.

Viele Rumänen sahen darin seit Monaten eine Schicksalsfrage für ihr Land. Am Ende sprach sich eine überwältigende Mehrheit für einen harten Antikorruptionskurs aus. Entsprechend hoch war zuvor die Wahlbeteiligung gerade auch der Auslandsrumänen, die der sich sozialdemokratisch nennenden Regierungspartei PSD vielfach ablehnend gegenüberstehen. "Die Kritik ist groß", sagt Schreglmann. "Wir haben den Vergleich und sehen, wie die Menschen hier in der Demokratie leben."

Dennoch glaubt sie persönlich nicht, dass die teils katastrophalen Zustände bei der Abstimmung vorsätzlich von der rumänischen Regierung herbeigeführt wurden, um das Korruptionsstrafrecht aufweichen zu können. So formulierte es etwa Gunther Krichbaum (CDU) als Vorsitzender des Ausschusses für Europa-Angelegenheiten im Bundestag, nachdem sich nicht nur in Nürnberg, sondern zum Beispiel auch in München und Berlin sowie in vielen anderen Städten in Europa lange Warteschlangen vor Wahllokalen gebildet hatten.

Rumänischer Wahl-Ärger in Nürnberg: BRK im Dauereinsatz

Zu all dem äußerte sich das Generalkonsulat von Rumänien in München auf die schriftliche Anfrage der Nürnberger Nachrichten hin nicht. Wie vielen Rumänen es am Ende nicht mehr gelang, die Stimme abzugeben, ist ebenfalls nicht bekannt. Für Schreglmann hat die Regierung schlicht den Ansturm der Wahlberechtigten unterschätzt. Rund ein Fünftel aller erwerbsfähigen Rumänen lebt laut einer Eurostat-Studie im Ausland. In Bayern gibt es rund 100.000 Menschen mit rumänischem Pass, in Nürnberg waren es 2017 rund 10.500.

In den letzten Jahren sind "immer mehr Rumänen gekommen, aber das Personal in den Konsulaten ist nicht mehr geworden", so Schreglmann. Zudem war "die Wahlbeteiligung deutlich höher als bei der letzten EU-Wahl, einfach wegen der Unzufriedenheit mit den Lebensbedingungen in Rumänien".

