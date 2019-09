Medizinischer Notfall: Autofahrer kollidiert mit Fahrbahnteiler

Mann kam von Fahrbahn ab - Sachschaden von rund 20.000 Euro - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein 61-jähriger Thüringer verlor am Montag auf der A6 am Kreuz Nürnberg-Süd aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er prallte mit seinem Auto gegen einen massiven Fahrbahnteiler.

Plötzlich ging es dem Mann aus Thüringen schlecht, wie die Polizei am Dienstag in ihrer Mitteilung schreibt. Infolge des medizinischen Notfalls kam der 61-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überfuhr eine Sperrfläche und kollidierte mit einem massiven Fahrbahnteiler am Autobahnkreuz. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in das Südklinikum in Nürnberg eingeliefert.

Der Fahrbahnteiler wurde zusammengeschoben und beschädigt, zudem wurde mehrere Schilder und Leitpfosten in Mitleidenschaft gezogen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von 5000 Euro, der Gesamtschaden beträgt rund 20.000 Euro.

