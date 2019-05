Menschenhandel in Nürnberg stellt Ermittler vor Probleme

NÜRNBERG - Hört man den Begriff Menschenhandel, denkt man schnell an Sklaverei und damit an eine Zeit, die lange zurückliegt. Das Thema aber ist nach wie vor aktuell. Immer wieder ermittelt die Staatsanwaltschaft – und die tut sich oft schwer.

Die Frauentormauer ist eines der ältesten Rotlichtviertel Deutschlands. © Roland Fengler



Menschenhandel kann viele Formen haben: Zwangsarbeit, der Zwang zum Betteln oder Organhandel sind nur drei Facetten. Weit bekannter ist Zwangsprostitution – und die findet auch in Nürnberg statt.

"Meist kommen die betroffenen Frauen aus dem osteuropäischen Raum", sagt Staatsanwalt Philip Engl und nennt etwa Bulgarien, Rumänien und Ungarn. Engl berichtet von Frauen, denen es schon in ihren Heimatländern alles andere als gut geht. Kommen diese Frauen nach Deutschland, dann werde aus Armutsprostitution schnell Zwangsprostitution.

Natürlich: Die Behörden können den Frauen helfen, wenn sich der früher noch so aufmerksame Partner in Deutschland plötzlich zum brutalen Zuhälter entwickelt. Das Problem: Dafür müssen sie von der Situation der Frau wissen. "Die Ermittlungen sind oft unglaublich schwierig", sagt Engl. Aufseiten der Frauen, die ja eigentlich Opfer sind, sei die Aussagebereitschaft nicht immer besonders hoch.

Oft sind die Frauen in ihren Aussagen auch nicht konstant, verschweigen die Vorwürfe vor Gericht, die sie den Ermittlern anfangs noch mitgeteilt haben. Das geschieht nicht immer nur aus Angst – etwa weil die Hintermänner womöglich die Familien im Heimatland bedrohen könnten. "Manchmal geht es den Frauen auch um kurzfristige Ziele", sagt Engl. Sind diese erreicht, wird nicht mehr ausgesagt.

Geflüchtete berichten von Taten

In Zahlen heißt das: Von Anfang Januar 2018 bis heute hat die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth 25-mal wegen Menschenhandels im Bereich der Armutsprostitution von Osteuropäerinnen ermittelt. In einem Fall (es ging um eine minderjährige Prostituierte) wurde bereits ein Urteil gesprochen, ein Verfahren wird vor dem Schöffengericht geführt, eines wird am Landgericht angeklagt. Drei Verfahren werden noch von der Staatsanwaltschaft bearbeitet, drei wurden eingestellt, weil die Angeschuldigten nicht ermittelt oder gefunden werden. Die restlichen 16 Verfahren wurden eingestellt weil kein Tatnachweis geführt werden konnte. Eine magere Bilanz – doch an der Staatsanwaltschaft liegt das nicht.

Besonders schwer tut sich die Nürnberg-Fürther Staatsanwaltschaft mit einem neuen Phänomen: Nigerianerinnen, die sagen, dass sie auf dem Weg nach Deutschland Opfer von Zwangsprostitution geworden sind. Anders als früher werden mittlerweile verstärkt auch Frauen aus diesem Land in Mittelfranken untergebracht – und damit das Problem an die hiesigen Ermittlungsbehörden herangetragen. "Im Rahmen ihrer Anhörung berichten sie den Bamf-Mitarbeitern davon", sagt Engl. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge leitet die Berichte an die Polizei weiter, sie werden ein Fall für die Staatsanwaltschaft.

Die könnte im Fall von Menschenhandel freilich oft auch im Ausland ermitteln. "Die Angaben der Frauen sind aber meist zu unkonkret", so Engl. Außerdem gebe es mit bestimmten Ländern – etwa Libyen – noch nicht einmal ein Rechtshilfeabkommen, das derartige Ermittlungen ermöglichen würde. Die Konsequenz: Die rund 20 Verfahren, die seit Jahresbeginn im Zusammenhang mit Übergriffen auf Frauen aus Nigeria geführt wurden, sind alle eingestellt worden, die Täter konnten nicht belangt werden.

