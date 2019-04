Messer-Mann löst Polizeieinsatz am Plärrer aus

Verwirrter 32-Jähriger ließ sich widerstandslos festnehmen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Er trug zwei Messer bei sich - und zeigte diese offen. Ein 32-Jähriger hat am Montagnachmittag einen Polizeieinsatz am Plärrer ausgelöst. Die Beamten bitten nun Zeugen um Hilfe.

Gegen 17 Uhr verständigten Zeugen die Polizei, als sie den 32-Jährigen mit zwei Messern bewaffnet in der U-Bahn von Röthenbach kommend in Richtung Hauptbahnhof sahen. Die Messer waren dabei deutlich zu sehen, der Mann bedrohte allerdings keine Fahrgäste, wie die Polizei betont. Am U-Bahnhof Plärrer verließ der Mann den Zug, Mitarbeiter der VAG lokalisierten ihn und hielten dabei ständigen Kontakt zur Polizei.

Am U-Bahnabgang zur Gostenhofer Hauptstraße trafen die Beamten den Mann an und konnten ihn widerstandslos festnehmen. Seine Messer waren inzwischen in den Jackentaschen verstaut. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken auf Rückfrage von nordbayern.de mitteilt, trug der Mann die Messer bei sich, weil er sich selbst bedroht fühlte.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde niemand verletzt, aufgrund seines Zustandes wurde der 32-Jährige allerdings zur weiteren ärztlichen Behandlung in eine Fachklinik gebracht. Die beiden Messer hat die Polizei sichergestellt.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte sucht Zeugen und mögliche Geschädigte. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911/2112-6115 zu melden.

