Messerattacken in St. Johannis: Anklage wegen versuchten Mordes

NÜRNBERG - Drei Frauen wurden am 13. Dezember 2018 im Stadtteil St. Johannis brutal niedergestochen – jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Daniel G. (39) wird Mordversuch in drei Fällen vorgeworfen.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hat gegen den mutmaßlichen Täter Anklage erhoben. © News5/Desk



Zwei Tage lang stand nicht nur die Nordstadt unter Spannung, der Messerstecher versetzte die ganze Stadt in Angst und Schrecken. Alle drei Frauen wurden bei den Angriffen verletzt, zwei von ihnen lebensgefährlich. Heute sind alle drei außer Lebensgefahr, wie Antje Gabriels-Gorsolke, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth sagt. Die Behörde hat Anklage wegen versuchten Mordes in drei Fällen erhoben.

Lässt das Landgericht Nürnberg-Fürth die Anklage zu, wird eine der Kernfragen in der Beweisaufnahme die Suche nach dem Motiv sein: Die Angriffe hat Daniel G. längst eingeräumt. Er wurde am Tag nach den Messerangriffen festgenommen und befindet sich seither in Untersuchungshaft – bereits Ende Januar bat er von sich aus um eine Vernehmung und räumte die Attacken ein, doch was ihn trieb, erklärte er nicht.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sich Daniel G. am "13. Dezember vorgenommen hatte, mit einem Messer Frauen anzugreifen und zu töten", wie es in einer Pressemitteilung der Anklagebehörde heißt. Unter einer psychiatrischen Erkrankung leidet der Mann nicht, wie Sprecherin Gabriels-Gorsolke auf Nachfrage bestätigt. Ein Psychiater hat den Mann untersucht, nach dessen Einschätzung ist Daniel G. voll schuldfähig. Schriftlich liegt das Gutachten noch nicht vor.

Psychiater untersuchen regelmäßig Beschuldigte in Strafverfahren: Sie sollen einschätzen, ob Menschen wie Daniel G. "schuldfähig", "vermindert schuldfähig" oder "schuldunfähig" sind. Dazu sprechen die Mediziner nicht nur mit den Betroffenen, sondern greifen auch auf die Biografie der Person zurück, auf Angaben von Zeugen, Ermittlungsakten und frühere Arztberichte. In der Hauptverhandlung muss geklärt werden, ob zum Tatzeitpunkt die Einsichts- und Steuerungsfähigkeit des Täters erheblich gemindert oder aufgehoben war.

Vermindert schuldfähige Täter können auf eine mildere Strafe hoffen, dies ist in Paragraf 21 des Strafgesetzbuches geregelt. Charaktermängel reichen dafür nicht. Wer völlig schuldunfähig ist, kann nach dem Paragrafen 20 gar nicht bestraft werden.

Bleibt es bei dieser psychiatrischen Einschätzung, spielt die Frage nach einer Einweisung in ein forensisches Krankenhaus für Daniel G. keine Rolle: Wird die Anklage zugelassen und er als voll schuldfähig verurteilt, erwartet den Mann eine lange Freiheitsstrafe im Gefängnis. Denn grundsätzlich sieht das Gesetz für einen Mordversuch dieselbe Strafe vor wie für einen vollendeten Mord, also lebenslang — allerdings wird in aller Regel von einer lebenslangen Strafe abgesehen.

Stiche in die Bauchgegend

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, dass er an jenem 13. Dezember erst um 19. 20 Uhr eine 56-Jährige im Kirchenweg angriff und ihr unvermittelt ein Messer in den Bauch stieß. Gegen 22.40 Uhr näherte er sich in der Arndtstraße einer 26-Jährigen von hinten und stieß ihr ein Messer in den Rücken. Nur wenige Minuten später stach er in der Burgschmiedstraße einer 34-Jährigen mit dem Messer in den Bauch.

Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft kannten die drei Frauen den mutmaßlichen Täter vorher nicht, die Angriffe sollen völlig überraschend gekommen sein. Die Verletzungen waren so stark, dass die Frauen ohne ärztliche Hilfe nicht überlebt hätten.

27 Zeugen benannt

Die Staatsanwaltschaft hat für den Tatnachweis 27 Zeugen benannt und Anklage zur Schwurgerichtskammer des Landgerichts erhoben. Nun prüft die Strafkammer – bevor das Hauptverfahren eröffnet wird – im "Zwischenverfahren", ob ein hinreichender Tatverdacht im Hinblick auf die angeklagten Taten besteht.

Der entscheidende Punkt ist, ob es nach vorläufiger Tatbewertung (schließlich steht die mündliche Hauptverhandlung im Gerichtssaal noch aus) wahrscheinlich ist, dass der Angeklagte verurteilt werden wird — sprich: ob die Beweislast schwer genug wiegt.

Der Ermittlungsdruck im Dezember war hoch

Am Freitag, 14. Dezember, und am Samstag 15. Dezember, durchkämmten Polizisten den Stadtteil und suchten nach dem Täter, der Waffe und weiteren Beweisstücken. Sie stocherten mit Stöcken im Boden von Grünanlagen und durchsuchten auch den Johannisfriedhof. Anwohner wurden befragt, Hundeführer waren im Einsatz und ein Hubschrauber kreiste über dem Stadtteil. Mehr als 200 Hinweise gingen aus der Bevölkerung bei der Polizei ein.

Erst am Samstag, 15. Dezember, informierte das Polizeipräsidium die Öffentlichkeit, dass der mutmaßliche Täter bereits am Freitagvormittag vorläufig festgenommen worden war. Die Polizei erklärte diese späte Bekanntgabe damit, dass zuerst die Beweislage sicher sein musste.

Am späten Samstagnachmittag hatten Untersuchungen der Rechtsmedizin Erlangen gezeigt, dass das Blut einer der angegriffenen Frauen mit den Blutspuren an der mutmaßlichen Tatwaffe übereinstimmte.

Polizeibeamte waren auf Daniel G. aufmerksam geworden, weil die Personenbeschreibung auf ihn passte, bei der Festnahme wurde bei ihm ein Messer gefunden.

Sein Vorstrafenregister ist lang – der wohnungslose Mann aus Sachsen-Anhalt wurde bereits 18 Mal verurteilt, unter anderem wegen Diebstahl, Drogendelikten, Betrug, Körperverletzung und Vergewaltigung.

Mit der Hauptverhandlung ist frühestens in zwei Monaten zu rechnen.

