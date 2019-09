Messerstecher-Prozess: Daniel G. entschuldigt sich bei Opfern

Der Angeklagte gestand bereits im Januar die drei Angriffe - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Wegen Mordversuchs steht der 39 Jahre alte Daniel G. seit Donnerstagvormittag vor Gericht. Im Dezember 2018 attackierte er drei Frauen im Stadtteil St. Johannis mit einem Messer. Zum Prozessauftakt entschuldigte sich der Angeklagte bei den Opfern.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann versuchten Mord in drei Fällen vor. Der zur Tat obdachlose Deutsche soll im Dezember 2018 auf offener Straße drei Frauen scheinbar wahllos und ohne jede Vorwarnung niedergestochen haben. © Daniel Karmann, dpa



Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann versuchten Mord in drei Fällen vor. Der zur Tat obdachlose Deutsche soll im Dezember 2018 auf offener Straße drei Frauen scheinbar wahllos und ohne jede Vorwarnung niedergestochen haben. Foto: Daniel Karmann, dpa



Die Vorwürfe sind von ungeheurer Wucht: Drei Frauen soll Daniel G. (39) beinahe getötet haben - als "Messerstecher von Johannis" versetzte er am 13. Dezember die ganze Stadt in Angst und Schrecken. Laut Anklage begann dieser Tag mit dem Diebstahl einer Flasche Schnaps und einem Messer im Marktkauf am Plärrer - am frühen Abend wurde er erwischt. Die Polizei ließ ihn, freilich ohne das Diebesgut, wieder laufen.

Um 19.20 Uhr rammte er einer 56-Jährigen im Kirchenweg ein Messer in den Bauch, gegen 22.40 Uhr stach er in der Arndtstrasse einer 26-Jährigen in den Rücken und nur wenige Minuten später hieb er das Messer einer 34-Jährigen in den Bauch. Er kannte die drei Frauen nicht, seine Angriffe waren heimtückisch, die Frauen waren arg- und wehrlos, so sagt Oberstaatsanwalt Thomas Weyde und wirft dem Angeklagten versuchten Mord in drei Fällen vor, außerdem Diebstahl mit Waffen.

"Dieser äußere, objekte Sachverhalt stimmt", sagt G.s Anwalt, der ihn im Strafverfahren vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Nürnberg-Fürth vertritt. "Ich möchte mich bei den Frauen entschuldigen, es tut mir unheimlich leid", äußert Daniel G. - mehr kommt zu Prozessbeginn nicht über die Lippen des Mannes, der bis zum Hals tätowiert ist.

Bilderstrecke zum Thema Stich-Attacken mitten in Nürnberg: Drei Frauen lebensgefährlich verletzt Drei Frauen sind am Donnerstagabend Opfer eines Stich-Angriffs geworden. Die offenbar zufälligen Opfer eines noch unbekannten Täters mussten nach den Attacken im Klinikum notoperiert werden. Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot nach dem Täter.



Sehr viel ausführlicher äußerte er sich bereits am 29. Januar 2019: Damals sagte Daniel G. bei der Nürnberger Kriminalpolizei aus, diese Vernehmung wurde auf Video aufgezeichnet - zu Beginn der Hauptverhandlung soll sie auf einer Leinwand im historischen Schwurgerichtssaal 600 gezeigt werden. Doch soweit kommt es vorerst nicht. Die Verteidiger fordern noch mehr Aufzeichnungen: Der gesamte Strafprozess solle dokumentiert werden - nur auf diese Weise könnten Missverständnisse zwischen den Prozessbeteiligten vermieden werden.

Der Sitzungssaal ist gut gefüllt, müssen die Zuschauer den Saal verlassen, bevor die Hauptverhandlung überhaupt richtig beginnt? Nein, die Videovernehmung des Angeklagten müsse nicht zusätzlich per Video dokumentiert werden, so die Verteidiger. Und so werden im Saal die dicken Vorhänge geschlossen und der Angeklagte ist nun auf Leinwand zu sehen.

Er trägt den blauen Drillich der Haftanstalt, zwei Polizeibeamte sitzen vor ihm, man befindet sich in den Räumen vom Kommissariat 11. Daniel G., Familienstand: ledig, so sagt er, bat selbst um die Vernehmung - seinen Anwalt braucht er nicht, sagt er.

"Ich weiß nicht, wie das passiert ist"

"Wie geht es Ihnen? Fühlen Sie sich in der Lage mit uns zu reden? Stehen Sie unter dem Einfluss von Medikamenten?" Damit diese Vernehmung vor Gericht auch verwertbar ist, sind eine Reihe von Formalien einzuhalten, die Polizisten mühen sich, wird doch auch ihr eigenes Verhalten hieb- und stichfest dokumentiert.

Daniel G. schildert, dass er an jenem Tag hungrig war, doch statt etwas zu essen zu kaufen, habe er Schnaps und das Messer gestohlen. Später lief er herum, plötzlich sei ihm der Gedanke gekommen, er könne einen Überfall begehen. Er pendelte zwischen einem "Ein-Euro-Shop" und Supermärkten hin und her, kaufte sich zwei Flaschen Bier.

"Ich weiß nicht, wie das passiert ist, ich verstehe es selbst nicht. Ich bin weitergelaufen, immer rumgelaufen." Daniel G. weint, seine Wörter und Sätze sind unverständlich. "Ich verstehe das alles selbst nicht, ich habe sonst immer Frauen beschützt". Er weint und atmet schwer.

"Ich weiß nicht, in welche Richtung ich gelaufen bin. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Habe ein Mädchen gesehen, der habe ich dann in den Rücken gestochen. Ich bin weitergelaufen." Er weint und stammelt. "Tut unheimlich weh, sowas." Es bleibt unklar, ob er sich selbst meint oder die geschädigte Frau.

Bilderstrecke zum Thema Nach Angriff auf drei Frauen: Polizei durchkämmte St. Johannis Nach dem Angriff auf drei Frauen in der Nürnberger Nordstadt lief die Suche nach dem Täter auf Hochtouren. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften hatte das Stadtgebiet am Freitag abgesucht und Anwohner befragt.



"Und dann?" will der Ermittler wissen. "Ich weiß nicht, ich bin ziellos umhergelaufen, ich wusste nicht was. Ich würde das zu gerne rückgängig machen, das bin ich den drei Frauen schuldig. Ich muss ihnen zeigen, dass ich wirklich schuld bin. Lebenslang muss ich ins Gefängnis und anschließend Sicherungsverwahrung."

Er weint. "Das Geständnis ist doch schon mal der erste richtige Schritt. Sie bereuen?" Natürlich bereue ich, wimmert Daniel G. Die Polizisten haken weiter nach, ein Geständnis allein genügt nicht, das Verbrechen muss rekonstruiert werden. Was alles ist an jenem Tag geschehen? Die Schwurgerichtskammer rechnet derzeit mit sieben Verhandlungstagen. Bleibt es bei diesem Terminplan, wird das Urteil Mitte Oktober gesprochen.

Ulrike Löw