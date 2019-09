Militär-Jets in Nürnberg: Grüne wollen jetzt Aufklärung

Partei kritisiert "fehlende Transparenz" - und will's vom Stadtrat genau wissen - vor 52 Minuten

NÜRNBERG - Die Nürnberger Grünen wollen von der Stadtverwaltung wissen, wie viele Militärflugzeuge jede Woche am Albrecht-Dürer-Flughafen starten und landen. Sie kritisieren die "fehlende Transparenz" seitens des Airports und der Stadt.

Die US-Air-Force nutzt den Flughafen im Knoblauchsland regelmäßig. Diese Aufnahmen entstanden im August dieses Jahres. Bei den Flugzeugen handelt es sich um Transporter-Maschinen. Nähere Informationen gab es von der Army dazu nicht. © Eduard Weigert



Die US-Air-Force nutzt den Flughafen im Knoblauchsland regelmäßig. Diese Aufnahmen entstanden im August dieses Jahres. Bei den Flugzeugen handelt es sich um Transporter-Maschinen. Nähere Informationen gab es von der Army dazu nicht. Foto: Eduard Weigert



Nach Angaben des Flughafens starten und landen jede Woche etwa zehn bis 20 Flugzeuge verschiedener Streitkräfte, vor allem der US Airforce. Exakte Zahlen konnte ein Sprecher auf Anfrage der Nürnberger Nachrichten aber nicht nennen, weil dieser sogenannte Sonderverkehr nicht eigens erfasst werde. Das will die grüne Fraktion im Rathaus so nicht stehenlassen. In einem Antrag verlangt sie von der Stadt einen Bericht darüber, wie viele Militärflugzeuge den Albrecht-Dürer-Airport nutzen. Die Stadt solle außerdem darstellen, aus welchen Ländern die Militärflugzeuge stammen und welchen militärischen Zweck diese verfolgen.

"Katastrophe": Immer wieder landen Militär-Maschinen in Nürnberg

Der Nürnberger Flughafen sei für viele Reisende das Tor zur Welt. Dass er aber nicht nur der zivilen Luftfahrt diene, sondern auch für militärische Nutzung zur Verfügung stehe, sei vielen hingegen nicht bewusst, so die Grünen. "Mag die Genehmigung des Flughafens die militärische Nutzung auch einschließen, mit Blick auf Nürnberg als Stadt der Menschenrechte hinterlässt dies jedoch einen bitteren Beigeschmack."

Bilderstrecke zum Thema Concorde und Co.: Diese Flugzeuge besuchten Nürnberg Tonnenschwere Fracht, viel Platz für Passagiere oder Überschallgeschwindigkeit: Auf dem Nürnberger Flughafen schauten seit seiner Einweihung 1955 schon viele spektakuläre Flugzeuge vorbei. Wir haben eine Auswahl in unserer Bildergalerie zusammengestellt.



sto