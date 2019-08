Mit 100 PS in den Sonntag: Pferdetag lockt ins Knoblauchsland

NÜRNBERG - Jedes Jahr, am dritten Sonntag im August, wird Buch zum Mekka für zahlreiche Pferdebegeisterte: Am 18. August zeigen die Pferdefreunde, wie mühsam vor 100 Jahren die Arbeit mit den Huftieren im Wald war. Wir haben die Familie Drechsler in Almoshof vorab auf ihrem Hof besucht.

Keine Angst vor großen Pferden: Diese beiden Mädchen machen im Robin-Hood-Kostüm auf den Pferdetag am kommenden Sonntag aufmerksam.



Wer heute Baumstämme aus dem Wald bekommen möchte, der rückt einfach mit großem Gerät an. Vor 100 Jahren war das anders – da musste der Mensch mit Pferden zusammenarbeiten. Wie das funktioniert hat, zeigen die Pferdefreunde Knoblauchsland am Sonntag, 18. August, auf dem Festplatz in Buch.

Fünf imposante Pferde stehen auf dem Hof der Familie Drechsler in Almoshof. Für den Fototermin wurden sie extra mit Fellpflegespray aufgehübscht, die Mähnen noch einmal ordentlich gekämmt und besonders fein eingeschirrt.

Fünf Pferde sind jedoch nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was beim Pferdetag auf dem Festplatz in Buch zu sehen sein wird: Dann können es locker bis zu 100 Tiere verschiedener Rassen sein, die den Pferdefreunden aus nah und fern zeigen, wie man früher Holz gemacht hat. Holz: Darum dreht sich die Veranstaltung der Pferdefreunde Knoblauchsland heuer nämlich ganz besonders. Wie man das früher aus dem Wald geholt hat, wird in speziellen Vorführungen gezeigt.

Zwischen 1500 und 2000 Besucher werden zu der Veranstaltung erwartet. Für die kleinsten Besucher gibt es natürlich auch heuer wieder ein besonderes Programm. Das Motto dafür: Robin Hood – der war schließlich auch mit Pferden im Wald unterwegs. Für die Kinder, denen Pferde noch zu groß oder vielleicht nicht ganz geheuer sind, gibt es aber auch einen Streichelzoo.

Auf die erwachsenen Besucher warten ein Bierzelt und jede Menge Buden, an denen man neben Reitzubehör auch Pferdewurst kaufen kann. Für die Pferdefreunde Knoblauchsland ist das kein Widerspruch. "Manche kommen sogar extra deshalb zum Pferdetag", sagt Heinz Lehneis.

Wer es beim Pferdetag ein wenig gemütlicher mag, der kann auch einfach Platz nehmen. In einer Kutsche zum Beispiel. Bei einer Rundfahrt mit einem Pferd lässt sich das Knoblauchsland schließlich besonders gut erleben.

Der Pferdetag findet am Sonntag, 18. August, auf dem Festplatz in Buch statt. Ab 12 Uhr spielt im Bierzelt Musik. Der Eintritt kostet 4 Euro, für Kinder 2.

