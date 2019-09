Mit Beil im Lokal: Mann in Nürnberger Innenstadt festgenommen

NÜRNBERG - Am Samstagabend sorgte ein 23-jähriger Mann in einem Nürnberger Lokal für Aufregung: Er hatte ein Beil dabei und stieß wüste Drohungen gegen andere Gäste aus.

Kurz vor 22 Uhr fiel der junge Mann im Außenbereich des Lokals in der Luitpoldstraße durch sein bedrohliches Verhalten auf. Er saß an einem Tisch, hatte ein Beil dabei und drohte, "alle aufzuschlitzen". Gleichzeitig rief er "Allahu Akbar". Eine Zeugin machte eine zufällig in der Nähe fahrende Streife auf den Sachverhalt aufmerksam.

Die Beamten trafen den Nürnberger kurz darauf im Innenbereich der Gaststätte an. Sein Beil hatte er auf dem Stuhl des Außenbereichs liegen lassen. Er machte laut Polizei einen angetrunkenen und verwirrten Eindruck. Der anschließenden Festnahme widersetzte er sich, weshalb die Beamten "unmittelbaren Zwang" anwendeten.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Außerdem lagen Anzeichen vor, dass der Mann Drogen genommen hatte. Da er den Beamten psychisch labil vorkam, musste er am Ende in eine Fachklinik eingewiesen werden.

Das mitgeführte Beil wurde sichergestellt, verletzt oder konkret bedroht wurde damit niemand. Auch gibt es keine Hinweise darauf, dass der Vorfall politisch motiviert war.

