Mit Glasflasche attackiert: 17-Jähriger an der Wöhrder Wiese verletzt

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben - vor 18 Minuten

NÜRNBERG - Am Dienstag war ein 17-Jähriger mit drei Freunden auf dem Fußweg an der Wöhrder Wiese unterwegs, als sie auf zwei ältere Männer trafen, die den Minderjährigen sofort beleidigten. Die Situation soll schließlich so sehr eskaliert sein, dass einer der Männer den 17-Jährigen mit einer abgebrochenen Glasflasche attackierte.

Gegen 22 Uhr waren der 17-Jährige und seine drei Begleiter auf dem Fußweg von der U-Bahnstation Wöhrder Wiese unterwegs. Auf Höhe der Franz-Josef-Strauß-Brücke soll die Gruppe auf zwei Männer getroffen sein. Einer der beiden soll den 17-Jährigen sofort angegangen haben, so die Zeugenaussage. Er hatte den Jugendlichen verbal attackiert und beleidigt. Als dieser auf den Älteren zuging, um diesen zur Rede zu stellen, eskalierte die Situation völlig: Der Mann soll eine Glasflasche zerschlagen und den Minderjährigen hiermit verletzt haben. Auch der zweite Mann soll ihn angegriffen haben.

Der Jugendliche ergriff die Flucht und suchte sich schließlich ärztliche Hilfe. Die Anzeige, so die Polizei, gab er allerdings erst am Tag nach der Tat auf.

Die beiden Angreifer waren beide laut Zeugenaussage jeweils etwa 25 Jahre alt. Einer der beiden war etwa 1,80 Meter groß und wurde als schlank beschrieben. Der andere, ein etwa 1,60 Meter großer Mann, soll dick gewesen sein. Beide sollen zum Tatzeitpunkt schwarze Kleidung getragen haben.

Die Nürnberger Kripo hat Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sollen sich unter der 091121123333 melden.

