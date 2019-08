Gin Tonic, Caipirinha oder Moscow Mule - in Nürnbergs Gastroszene bieten sich die verschiedensten Variationen der Mischgetränke. Doch wo gibt es die besten? Wir haben in unserem Voting den Sieger ermittelt. So haben die Nürnberger abgestimmt!





Erst im Juni 2019 hat in der Schlotfegergasse nahe dem Polizeipräsidium die kleine, aber feine Cocktail-Bar Herrengedeck eröffnet. Vielleicht kannten die Bar deswegen noch nicht so viele Nürnberger - immerhin 8 Stimmen gingen an das Herrengedeck. © André De Geare