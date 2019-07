Mit Tracht und Prosecco: Fans warten auf Andreas Gabalier

Volks-Rock'n'Roller gibt am Abend Konzert im Max-Morlock-Stadion - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Trotz Regen harrten am Samstagnachmittag Hunderte Fans vor dem Max-Morlock-Stadion aus, um Stunden später ihr Idol zu hören: Andreas Gabalier. Der selbsternannte Volks-Rock'n'Roller macht im Rahmen seiner Stadiontour Halt in Nürnberg - und sorgt für große Begeisterung.

Bilderstrecke zum Thema

Am Samstagabend rockt Andreas Gabalier das Max-Morlock-Stadion in Nürnberg. Bereits am Nachmittag harrten zahlreiche Fans an den Eingängen im Regen aus, um ihrem Idol besonders nahe zu kommen. Wir haben uns in der Menge umgehört und die Stimmung in Bildern festgehalten.