Mit vielen Wildtieren: Circus Krone kommt nach Nürnberg

Verantwortliche kündigen "märchenhaftes Mandana" an - Kritik von Tierschützern - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Magische Momente verspricht der Circus Krone, der ab 2. Oktober nach fünfjähriger Pause wieder nach Nürnberg kommt. Bis einschließlich 21. Oktober machen Akrobaten und Dompteure auf dem Volksfestplatz Station. Mit dabei hat der Zirkus auch Wildtiere.

Raubtier-Dompteur Martin Lacey im Duett mit einer seiner Großkatzen. Foto: privat



Unter dem Motto "Mandana" soll ein märchenhaftes Programm über die Bühne gehen, das sich um eine Pferdeprinzessin und ihren Löwenprinzen rankt. Die Figuren werden verkörpert von den beiden Zirkuschefs Jana Mandana Lacey-Krone und Martin Lacey Jr., der seine Löwen und Tiger mitbringt. Lacey wurde in diesem Jahr erneut mit dem Goldenen Clown in Monte Carlo ausgezeichnet — in Zirkuskreisen eine begehrte Trophäe.

"Tiere sind Leistungssportler": Circus Krone gastiert in Nürnberg

Doch dass in Nürnberg wieder Großkatzen in der Manege zu sehen sein werden, dürfte für Debatten sorgen. Tierschützer kämpfen seit Jahren für ein Verbot der Wildtierhaltung, rund 100 Kommunen in Deutschland haben sich dem bereits angeschlossen. Krone wiederum wehrt sich gegen eine solche Regelung, Martin Lacey Jr. hat deshalb vor zwei Jahren eine Onlinepetition gestartet und dem bayerischen Landtag bereits 50.000 Unterschriften umgeben.

Der Circus Krone bringt aber nicht nur Tiere mit, sondern wartet auch mit jeder Menge Artistik auf. So sind zum Beispiel die Hochseilartisten „Los Robles“ dabei, Trampolinkunst zeigt das „Team Non Stop“, für Lacher sorgt Comedian Steve Eleky. Premiere ist am 2. Oktober um 19.30 Uhr.

roe