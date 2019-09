Models, VIPs, Champagner: So war der Nürnberger Opernball

Rebecca Mir, Johnny Logan und Markus Söder dabei - Johnny Logan sang - vor 55 Minuten

NÜRNBERG - Er ist eines der Highlights im Nürnberger Veranstaltungskalender: Beim Opernball schwoften VIPs, Models und Unternehmer durch die Nacht. Während Johnny Logan sich in die Herzen der Gäste sang, wurde Champagner getrunken, fürstlich gespeist und zu klassischer Musik getanzt. Die Nacht zum Nachlesen!

Bilderstrecke zum Thema

Mehr Glanz und Glamour in Nürnberg geht kaum: Der Opernball 2019 lockte auch in diesem Jahr wieder die Prominenz der Region an. Die Outfits waren extraklasse, aber auch das Ambiente konnte sich wirklich sehen lassen. Hier kommen die ersten Bilder!