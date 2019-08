Motorradausfahrt von Radio Gong: 1000 Biker röhren durch Nürnberg

"Wenn die, die dabei waren, unbeschwerte Stunden hatten, ist Ziel erreicht" - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - "Born To Be Wild": Über 1000 Biker röhrten bei der Motorradausfahrt von Radio Gong durch Nürnberg. Vom Innenhof der Kongresshalle zogen die Biker los, um in der Landbrauerei in Pyras einzukehren. Wir haben die Bilder von der eindrucksvollen Ausfahrt!

Harleys, Lederjacken und Totenköpfe - die Biker-Szene hat ihre Erkennungsmerkmale. Am Wochenende schlugen über 1000 Maschinen im Nürnberger Kongresszentrum auf. Radio Gong lud zur traditionellen Motorradausfahrt - und wir haben die Bilder:

Bilderstrecke zum Thema Bilder: Spektakuläre Motorradausfahrt! 1000 Biker übernehmen Nürnberg Zumindest für ein paar Stunden übernahmen gut 1000 Motorräder den Nürnberger Stadtsüden. Rund um das Kongresszentrum reihte sich eine Maschine an die nächste, um an der traditionellen Ausfahrt von Radio Gong teilzunehmen. Wir haben die Bilder!