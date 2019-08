Müllabfuhr-Kalender für Nürnberg: Termine auf einen Blick

NÜRNBERG - Mit dem gelben Sack in der Hand im Hof stehen und die Müllabfuhr ist mal wieder weg? Den Abfuhrplan hat man verlegt und jetzt muss man lange suchen, bevor man die nächsten Termine findet? So etwas erspart man sich gern - deshalb hat die Stadt Nürnberg jetzt einen übersichtlichen Online-Kalender eingerichtet.

Wann wird der Restmüll abgeholt? Diese Frage soll ein neuer Onlinekalender zügig beantworten. © nn



Informationen zu Abfuhrterminen gibt es an vielen Stellen: im Deckel der Papiertonne, im über ein Dutzend Seiten umfassenden Straßenregister der gelben Tonnen, bei Mietshäusern oft auch im Hausflur. Alle Zeiten und alle Tonnen findet man jetzt auf einen Blick im Online-Abfuhrkalender auf der Website der Abfallwirtschaft Stadt Nürnberg, kurz ASN.

Dort wählt man Straße und Hausnummer aus, zusätzlich lassen sich noch der Zeitraum und die Abfallarten anpassen. Das Resultat ist eine Kalenderseite mit allen Abfuhrterminen für Restmüll, Biomüll, Papier und den gelben Sack beziehungsweise die gelbe Tonne.

Alle Hausnummern kennt der Kalender nicht, auch ist die Navigation mittels Dropdown-Menü etwas umständlich. Dafür lassen sich die Ergebnisse bequem als PDF herunterladen und bei Bedarf ausgedruckt an die Wand hängen.

Für Smartphone-User gibt es außerdem noch die Möglichkeit, iCal-Daten abzurufen, um die Abfuhrtermine in den Handykalender zu übertragen. Beim iPhone geht das direkt, Android-Nutzer benötigen hierfür einen Google-Kalender oder eine iCal-fähige App.

Wem das zu umständlich ist, der kann sich auch mit einer Mailadresse beim E-Mailservice der Abfallwirtschaft Stadt Nürnberg anmelden. Dann erhält man einen Tag vor der Leerung eine Erinnerung. Den Abfallkalender finden Sie hier.

Zu welchen Uhrzeiten wird geleert?

Rest- und Biomülltonnen werden ab 7 Uhr früh entleert, müssen um diese Uhrzeit also zugänglich sein. Extra an den Straßenrand stellen muss man diese in der Regel nicht, die Abholung am Standplatz und die Leerung übernimmt die Müllabfuhr. In den Stadtteilen, die zu den Bürgerämtern Ost und Süd gehören, müssen die Bewohner die Tonne selbst an den Straßenrand stellen und nach der Leerung wieder zurückschieben.

Papiermülltonnen müssen am Leerungstag ebenfalls ab 7 Uhr zugänglich sein. Blaue Tonnen werden etwa einmal im Monat geleert, die blauen Container für Mehrfamilienhäuser einmal in der Woche.

Den gelben Sack muss man selbst an den Straßenrand stellen. Säcke sollten am Abfuhrtermin bis 7 Uhr früh gut sichtbar an der nächsten befahrenen Straße stehen. Bei Mietshäusern gibt es oft festgelegte Stellen, an denen die gelben Säcke deponiert werden sollen.

