Nach Attacke bei Rock im Park: Brutaler Security-Mitarbeiter wieder frei

Gegen ihn und Kollegen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt - vor 3 Minuten

NÜRNBERG - Der wegen gefährlicher Körperverletzung vorläufig festgenommene Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes bei Rock im Park ist wieder frei. Die Staatswaltschaft Nürnberg-Fürth zog den Haftantrag gegen den 26-Jährigen zurück, wie eine Sprecherin am Dienstag sagte.

Nach den bisherigen Ermittlungen habe sich kein dringender Tatverdacht ergeben. Gegen den Mann und seinen 29-jährigen Kollegen werde aber weiter wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die beiden Security-Mitarbeiter waren am Samstagabend zu einem Verkaufsstand gerufen worden und gegen zwei vermeintliche Diebe dabei so rabiat vorgegangen, dass ein 18-Jähriger danach mit Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Ein 22-Jähriger wurde leicht verletzt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

dpa