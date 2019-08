Nach Bierflaschen-Attacke: Misshandeltem Baby geht es besser

Mutter ist in psychiatrischer Fachklinik untergebracht

NÜRNBERG - Eine Mutter misshandelt ihr zehn Monate altes Baby. Und das auch noch in aller Öffentlichkeit – die Meldung über den brutalen Übergriff im Nürnberger Stadtteil Hohe Marter hat in dieser Woche unsere Leser bewegt. Mittlerweile gibt es zu dem Fall auch gute Nachrichten.

"Dem Kind geht es den Umständen entsprechend gut", so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken, "es kann bald aus dem Krankenhaus entlassen werden."

Wie berichtet, hatte eine 34-Jährige am Dienstagnachmittag auf der Straße ihr zehn Monate altes Baby zunächst unflätig angebrüllt und dann geschlagen. Ein Zeuge konnte weitere Schläge verhindern – die Mutter aber wurde erneut gewalttätig. Sie schleuderte mit Wucht eine Bierflasche in den Kinderwagen. Als die 34-Jährige mitsamt dem Kinderwagen flüchten wollte, kippte der Wagen um und überschlug sich; das Baby fiel heraus.

Erneut griff ein Zeuge ein und nahm das Baby an sich. Während die Mutter gefasst wurde und in eine psychiatrische Fachklinik kam, wurde das verletzte Baby von einem Notarzt versorgt und in eine Klinik gebracht. Gegen die 34-Jährige – sie war betrunken und machte den Eindruck, auch unter dem Einfluss anderer Drogen zu stehen – ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.

