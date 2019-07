Nach Hundeleinen-Attacke: Nürnberger Musikerin Lido Kraus geht es besser

NÜRNBERG - Im Mai wurde die Nürnberger Musikerin Lilo Kraus Opfer eines üblen Scherzes. Zwei junge Männer hatten eine Hundeleine über einen Radweg gespannt, wegen der die 62-Jährige von ihrem Fahrrad stürzte. Nach ihrem Schädelbruch gab sie jetzt das erste öffentliche Lebenszeichen.

Perlender Klang der Harfe: Lilo Kraus gastiert erneut für den Zonta-Club, diesmal in der Klosterkirche Münchaurach zum „Frühling“. Foto: Gerullis



Es liegt schon mehr als ein Monat zurück, als die bekannte Nürnberger Musikerin Lilo Kraus Opfer eines perfiden Anschlags wurde. Die Solo-Harfenistin und Professorin der Musikhochschule war am 25. Mai mit dem Fahrrad an der Wöhrder Wiese unterwegs. Die 62-Jährige kam gerade vom Tag der offenen Tür der Musikhochschule.

Zuvor hatten zwei junge Männer (17 und 18 Jahre alt) eine Hundeleine über den Rad- und Fußweg an der Wöhrder Wiese gelegt. Als sich Kraus mit dem Fahrrad näherte, hoben die Männer die Leine plötzlich auf Brusthöhe an. Die Schnur riss Lilo Kraus vom Rad, sie stürzte zu Boden und zog sich einen Schädelbruch zu.

"Bin so froh, mit dem Leben davon gekommen zu sein"

Die auch gesellschaftlich engagierte Musikerin musste einen Tag lang auf der Intensivstation liegen; mehrere Wochen lang wird sie keine Konzerte geben können. Laut Polizei wird gegen die beiden Männer wegen schwerer Körperverletzung und wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Der Zustand der Musikerin hat sich indes merklich verbessert. Ein erstes öffentliches Lebenszeichen gab sie jetzt in den sozialen Netzwerken. Sie schreibt: "Nach diesen schweren Kopfverletzungen bin ich erstaunlich schnell einigermaßen wieder geheilt. Ich bin so froh, mit dem Leben davon gekommen zu sein. Aber auch manchmal sehr traurig, alle künftigen Konzerte bis in den September absagen zu müssen. Auch die Konzerte mit meinem Orchester und mit meiner so wunderbaren Chefdirigenten Joana Mallwitz."

Kraus bedauert, gerade im Juli weder beim "War Requiem" von Benjamin Britten noch beim Klassik-Open Air mitspielen zu können. "Meine Studenten vermisse ich auch und meine Enkelkinder kann ich nicht mehr so oft sehen, wie schade." Doch Kraus ist zuversichtlich, sie werde wieder kommen. "Und erst recht werde ich im Frühjahr eine neue CD aufnehmen!" Derzeit ist die Musikerin noch vier Wochen auf Reha, dann hofft sie wieder "Die Alte" zu sein.

Alexander Brock