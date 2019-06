Aufregung in der Nürnberger Südstadt: Am frühen Montagmorgen ist am Dr.-Luppe-Platz im Keller eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. 21 Bewohner mussten von der Feuerwehr evakuiert werden. Die Polizei spricht am Morgen von etwa 20 Verletzten. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar. © NEWS5/ Friedrich

