Nach Radunfall in Katzwang: 71-Jährige stirbt in Klinik

NÜRNBERG - Mitte August ist es im Nürnberger Süden zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Fahrradfahrern gekommen: Eine 71-Jährige zog sich beim Sturz lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Am Montag starb sie in einer Klinik.

Wie die Polizei berichtete, war die 71-Jährige am Sonntag, den 18. August, mit ihrem Fahrrad in der Rennmühlstraße auf dem Fuß-/Radweg unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Ehepaar, das ebenfalls mit Rädern unterwegs war, kollidierte. Dabei stürzte die ältere Frau so schwer, dass sie sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zuzog.

Auch der 45-jährige Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Seine Ehefrau blieb unverletzt. Die Rentnerin wurde sofort durch einen Nonarzt erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gefahren. Am Montagabend ist die 71-Jährige ihren schweren Verletzungen erlegen, wie die Polizei am Dienstag in einer Pressemitteilung erklärte.

