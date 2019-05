Nach Schlägerei: Mann zieht mit Eisenstange durch Bahnhof

45-Jähriger brach Schrankenfuß ab und drosch auf Rolltreppen ein - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Sonntagabend war ein 45-Jähriger im Nürnberger Bahnhof mit einem anderen Mann in Streit geraten und es kam zu einer Schlägerei. Polizisten griffen schließlich ein - doch mit dem Besuch auf der Wache war das Problem nicht gelöst. Denn erst danach drehte der Betrunkene so richtig auf.

Am frühen Sonntagabend gerieten zwei Männer (45 und 35 Jahre) in der Mittelhalle des Hauptbahnhofs aneinander. Als ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn die Schläger auseinanderbringen wollte, spuckte ihm der Ältere ins Gesicht. Schließlich brachte eine Streife der Bundespolizei die Situation unter Kontrolle und nahm die Streithähne mit auf die Wache. Beide müssen nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen. Beide mussten auch getrennt die Dienststelle verlassen.

Doch die Sache war damit noch nicht ausgestanden. Der 45-jährige betrunkene Mann machte sich nach seinem Besuch bei der Polizei auf die Suche nach dem 35-jährigen Gegner. Er brach am Bahnhofsvorplatz den Schrankenfuß einer Parkschranke ab und nahm die Verfolgung auf. Mit der Metallstange drosch er dabei auf Rolltreppen und Wände. Das beobachteten Mitarbeiter der DB-Sicherheit und meldeten das der Bundespolizei. Der Schläger wurde festgenommen und verbrachte die Nacht in einer Zelle der Bundespolizei. Bei ihm kommen jetzt noch zwei weitere Strafanzeigen hinzu: Sachbeschädigung und Diebstahl.

bro