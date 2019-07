Nach Schlüssel-Verlust: Fundbüro gab ihn nicht wieder her

NÜRNBERG - Einmal nicht aufgepasst, schon rutscht der Geldbeutel aus der Hosentasche oder der Schlüssel fällt unbemerkt zu Boden. So ähnlich erging es auch dem Sohn einer Leserin, der kürzlich um 23 Uhr die Behindertentoilette am Plärrer benutzte und dort seinen Schlüsselbund liegenließ.

So viele verlorene Schlüssel - da müssen vermeintliche Besitzer schon genau werden, wenn sie ihren vom Fundbüro wiederhaben wollen. © Alexandra Haderlein



Noch in der Nacht rief seine Mutter bei der VAG an. Ein Mitarbeiter ging daraufhin zur Toilette am Plärrer, fand den Schlüssel und warf ihn in den Fundkasten, dessen Inhalt am nächsten Tag ans Fundbüro geschickt wurde. Außerdem riet er der Mutter, bei der Noa.kommunal, einer Tochtergesellschaft der Stadt Nürnberg, anzurufen. Sie betreibt das Fundbüro. "An dieser Stelle ein Lob für den super Service der VAG", bedankt sich die Leserin.

Mit dem weiteren Verlauf der Suchaktion ist sie jedoch alles andere als zufrieden. Erst wurde sie vom Fundbüro auf die folgende Woche vertröstet. Als sie sich dann meldete, sagte sie einer Mitarbeiterin, dass sich am Schlüsselbund des Sohnes eine graue Filzschlaufe befinde: "Die Dame erklärte mir befremdlicherweise, man könne nicht nach dem Schlüsselanhänger gehen, und deutete an, die Anhänger würden oft gestohlen."

Schließlich rief die Leserin ihren Sohn an, der nach Schichtende mit dem Taxi zum Fundbüro fuhr und dort tatsächlich den Schlüssel samt passendem Anhänger fand. "Dann jedoch kam der Knaller", ärgert sich die Mutter. Die Mitarbeiterin gab ihrem Sohn den Schlüssel nicht, sondern erklärte, es sei eine Vorschrift vom Ordnungsamt, dass er einen Vergleichsschlüssel vorlegen müsse. "Da wiehert doch der Amtsschimmel", echauffiert sich die Mutter.

Man kann nie wissen

Susanne Brandes, im Fundbüro als Assistentin der Betriebsleitung tätig, kann den Ärger nachvollziehen, bittet aber um Verständnis. Die Mitarbeiter des Fundbüros könnten nie wissen, mit wem sie es zu tun haben, und bestünden zu Recht auf einen Eigentumsnachweis. Man stelle sich vor, ein Mann verschafft sich mit einem abgeholten Schlüssel Zutritt zur Wohnung seiner Ex-Frau. Oder eine frühere Partnerin kennt die PIN und kann mit dem Handy ihres Ex-Freundes anstellen, was sie will.

Nürnberger Fundbüro versteigert Verlorenes online

"Möchte ich selbst, dass meine Sachen in falsche Hände geraten?", fragt Brandes rhetorisch. So bedauerlich es für Betroffene sein mag, so wichtig ist es, sich mindestens einen Vergleichsschlüssel oder einen Nachweis über den Besitz des Sicherheitsschlüssels mit Sicherheitsnummer vorlegen zu lassen. Wer keinen Ersatzschlüssel hat, kann sich an seinen Vermieter wenden. Hilft auch das nichts, muss man den Schließzylinder ausbauen, um den Nachweis zu erbringen.

Auf Details kommt es an

Zwar kann man auf der Homepage des Fundbüros nach verlorenen Dingen suchen, Massenfundstücke wie Schlüssel, Brillen oder Jacken sind dort aber nicht aufgeführt. Um sie im Detail zu beschreiben, bedarf es Infos, die nur der Eigentümer kennen kann. Wenn also jemand in der Siebenkeesstraße 4 vorbeischaut und sagt, dass er eine Gucci-Jacke in der Größe S, M oder L verloren hat, deren Farbe er nicht nennen kann, wird er keinen Erfolg haben, erklärt Brandes.

Wer auf der Suche nach einem verlorenen Handy ist, sollte möglichst genaue Infos über Verlustdatum und -ort sowie Marke, Typ, Anbieter und die Simkarten-Nummer geben sowie unter Umständen die PIN nennen können. Wichtig: Ohne die IMEI-Nummer vorzuweisen, die auf der Verpackung oder im Kaufvertrag zu finden ist, gibt es kein Handy zurück.

