Nach Tod einer Radfahrerin: Weiteres Ghostbike in Nürnberg

Die weiß lackierten Fahrräder sollen auf tragische Todesfälle aufmerksam machen - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Nach dem Tod einer jungen Radfahrerin an der Einmündung der östlichen Bayernstraße in den Ring der Jitzhak-Rabin-Straße fordern das Bürgerforum Dutzendteich und der ADFC Konsequenzen.

Die Beteiligten drängen auf eine Verkehrsberuhigung in Höhe von Dutzendteich und Strandcafé Wanner. Die bisherigen Maßnahmen - eine kurze Tempo-30-Zone an der Kurve sowie eine geänderte Vorfahrtsregelung an der Zeppelinstraße - seien nicht ausreichend, so die einhellige Meinung.

Um auf das tragische Schicksal der jungen Frau dauerhaft aufmerksam zu machen, wird in Höhe des Strandcafés Wanner am heutigen Donnerstag um 18.30 Uhr ein so genanntes Ghostbike aufgestellt. Dieses weiße Fahrrad soll ein Mahnmal für alle Verkehrsteilnehmer stehen. So ein weiß lackiertes Rad steht auch an der Ecke Gleißbühl-/Blumenstraße. Dort kam 2013 eine 44-jährige Fahrradfahrerin ums Leben, als ein in die Blumenstraße abbiegender Lkw-Fahrer die Frau übersehen hat.

Rurik Schnackig