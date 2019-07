Nach Umzug: Delphin-Trampolin kämpft gegen Besucherschwund

Doch eine Lösung des Problems ist nun in Sicht - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Wegen des Umzugs verliert das Delphin-Trampolin am Nordostbahnhof Besucher. Doch eine Lösung ist in Sicht.

Auf geht’s — und wieder hinab. Auf zehn Trampolinen wird im „Delfin“ am Nordostbahnhof gesprungen, seit 14 Jahren gibt es die Sportanlage am Leipziger Platz. Die musste einer Grünanlage weichen, eröffnete ein paar Meter weiter. © Roland Fengler



Auf geht’s — und wieder hinab. Auf zehn Trampolinen wird im „Delfin“ am Nordostbahnhof gesprungen, seit 14 Jahren gibt es die Sportanlage am Leipziger Platz. Die musste einer Grünanlage weichen, eröffnete ein paar Meter weiter. Foto: Roland Fengler



Graue Wolken hängen über der Kieslingstraße am Nordostbahnhof. Davon lassen sich die sechs Mädchen und Jungs aber nicht beirren. Sie springen fröhlich zwischen den blauen Matten hin und her, die die gelben Trampolinflächen einrahmen. Sie lassen sich auf den Hintern fallen und federn wieder nach oben, manche trauen sich einen Salto.

Esin Cilir sieht den Kindern und Jugendlichen dabei zu. Er sitzt außerhalb des Gitters, das um die riesige Trampolinfläche in den Himmel ragt. Ab und zu lächelt er, so richtig scheint ihm danach aber nicht zumute zu sein. Im vergangenen Jahr sind zur selben Zeit manchmal doppelt so viele Kinder auf den Sprungmatten in die Luft gegangen. Am alten Standort von Cilirs "Delphin-Trampolin".

Wie 30 Minuten Joggen

15 Jahre lang war die Trampolinanlage am Leipziger Platz fest verwurzelt. Lange strömten die Kinder aus der U-Bahn am Nordostbahnhof direkt in Cilirs Sportanlage, um sich auszutoben. Das lohnt sich, "entsprechen zehn Minuten Trampolinspringen doch 30 Minuten Joggen", wie auf einem Schild am Eingang zu lesen ist.

Heuer aber ist das beliebte Trampolin, für viele im Stadtteil eine echte Institution, umgezogen. Zwangsläufig. Wie mehrfach berichtet, musste Cilir mit seiner Sportanlage den Platz räumen, weil hier ein Spielplatz für Kinder zwischen zwei und zwölf Jahren entsteht. Ende 2019 starten die Bauarbeiten, in Betrieb gehen soll der Kinderspielplatz Mitte 2020.

Wie der aussehen wird, haben die Planer zusammen mit Kindern vor Ort überlegt. Das Ergebnis: ein 60 Quadratmeter großer Sandkasten, ein Klettergerüst, eine viereinhalb Meter hohe Maxischaukel für Kinder ab acht Jahren und mehr. Die Hauptattraktion soll ein zehn Meter hoher Turm sein. Auch eine Mischung aus Trampolin und Wippe ist geplant.

Leer sind die Trampoline von Esin Cilir nicht, aber weniger gefragt als noch vor einem Jahr, als die Anlage an ihrem angestammten Platz am Nordostbahnhof stand. © Foto: Stefan Hippel



Leer sind die Trampoline von Esin Cilir nicht, aber weniger gefragt als noch vor einem Jahr, als die Anlage an ihrem angestammten Platz am Nordostbahnhof stand. Foto: Foto: Stefan Hippel



Und Esin Cilirs Sportanlage? Finden Trampolin-Fans nun 800 Meter weiter die Kieslingstraße entlang – wenn sie sie finden. "Die Stammkunden wissen, wo wir sind", sagt Esin Cilir. Die Gruppe bleibt dem 46-Jährigen treu. Ansonsten aber "ist es hier nicht zu vergleichen mit dem Platz vorher". Inzwischen öffnet er später. Zu selten schaut Laufkundschaft auf einen Sprung vorbei, "die U-Bahn ist zu weit weg", sagt er.

Eltern, die ihre Kinder früher mit der U-Bahn zum Delphin-Trampolin geschickt haben, wollen das nicht mehr. "Sie kamen alle selbstständig, die Eltern haben auf mich vertraut." Nun sei die viel befahrene Kieslingstraße, die die Kinder entlanglaufen müssten, ein Hindernis, sagt Cilir.

Bilderstrecke zum Thema Luftsprünge und Saltos: Ninja-Trampolinpark in Langenzenn eröffnet Das ist ein sprunggewaltiger Spaß für Jung und Alt: In Langenzenn hat am Freitag eine Abenteuerhalle mit Ninja-Parcour, Kletterwand und einer Menge Trampolinen eröffnet.



Und wer den neuen Standort nicht kennt, wisse eh nicht, wohin Cilir umgezogen ist. Ein großes Schild hatte der Betreiber am Leipziger Platz aufgehängt, "aber es wurde abgerissen und war weg". Dem zweiten Hinweisschild sei es genauso ergangen.

Trampolin-Anlage am Nordostbahnhof springt weiter

Cilir wusste, dass es eine harte Landung geben würde am neuen Platz. "Zwei, drei Jahre dauert es, bis sich so etwas einspielt." Dass es überhaupt funktioniert, bezweifelt er. "99 Prozent der Leute wünschen sich, dass wir an den alten Standort zurückkehren."

Dazu zählen jede Menge Stadträte, weiß Christian Vogel. "Das Trampolin hat im und für den Stadtteil, aber auch darüber hinaus, eine wichtige Rolle", sagt der Bürgermeister. Dabei gehe es nicht nur um sportliche Freizeitaktivitäten, sondern um das Miteinander. "Auf diesem Trampolin springen Kinder verschiedener Altersklassen und verschiedener Herkunft. Da wird Integration nicht nur gelebt, sie wird vorgemacht."

Schon 2021 zurück?

Für den Ersatzstandort hat sich auch Vogel starkgemacht. Dort, verrät er, wird das Trampolin auch 2020 stehen. Gute Nachrichten hat er für die Zeit danach: "In der September-Sitzung werde ich im entsprechenden Ausschuss eine Vorlage präsentieren, mit dem Ziel, dass das Trampolin ab 2021 wieder zurück an den alten Standort oder in unmittelbare Nähe verlegt werden kann."

Da alle Fraktionen und Gruppen im Stadtrat sich immer für das Trampolin eingesetzt haben, geht Vogel davon aus, dass es für seinen Plan breite Zustimmung geben wird. Für eine Sondernutzung – um das Trampolin wieder zurückzuholen.

TIMO SCHICKLER