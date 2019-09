Im Osten Nürnbergs entsteht im Stadtteil Fischbach ein neues Museum für automobile Zeitgeschichte. Es wird vorwiegend BMW-Autos zeigen und Motorräder, die in Nürnberg produziert wurden. Bauherr ist der Hotelier und Unternehmer Christian Silberhorn, der seine Sammlung in dem Haus präsentieren wird, das im kommenden Jahr eröffnen soll.

Im Dezember 2020 soll es so weit sein: Das Deutsche Museum, das derzeit auf dem Augustinerhof-Areal in Nürnberg gebaut wird, soll eröffnen. 149 Exponate sollen präsentiert werden, das Museum soll eine Mischung aus Ausstellung und Mitmachlabor werden.

Wenn es draußen regnet, muss man eben eine Beschäftigung im Inneren finden: Das sagten sich auch zahlreiche Nürnberger am Sonntag. Glücklicherweise fand passend zum Regenwochenende der Tag des offenen Denkmals in der Frankenmetropole statt. So erhielten die Besucher Einblicke in Bauten wie das Willstätter Gymnasium, das Dominikanerkloster oder das Johannes-Scharrer-Gymnasium.