Nackter Mann sorgt bei NN-Kunstpreis für Aufsehen

Seit: 1993

Turnus: jährlich

Termin: Ausstellung im Kunsthaus im KunstKulturQuartier(Königstraße 93)

von 18.07. bis 1.09.2019

Kurzbeschreibung: Der "Kunstpreis der Nürnberger Nachrichten" richtet sich an Kunstschaffende, die aus der Region Nürnberg stammen oder hier leben und arbeiten. Ausgelobt wird er in den Bereichen Malerei, Skulptur, Originalgrafik und künstlerische Gold- und Silberschmiedearbeiten. Der NN-Kunstpreis gehört zu den höchstdotierten Auszeichnungen in Nordbayern.

Veranstalter: Verlag Nürnberger Presse

Besucher: über 14.000 Ausstellungsbesucher (2016)

Teilnehmer: 80 Künstlerinnen und Künstler, ausgewählt aus 840 Bewerbungen (2017)

Eintritt: frei

Kontakt: Verlag Nürnberger Presse

Kulturelle Anliegen

Stichwort: NN-Kunstpreis

Badstraße 9-11

90402 Nürnberg



Internet: www.nordbayern.de/kunstpreis

Themenarchiv NN-Kunstpreis