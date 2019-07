Nasses Finale: Die Barden drehen trotz Regen auf

Internationale Musiker locken zum Finale in die Innenstadt - vor 45 Minuten

NÜRNBERG - Wir haben gelacht, wir haben getanzt, wir haben die Musik genossen. Die vergangenen zwei Tage gaben die Barden in der Nürnberger Innenstadt alles. Am Sonntag drehen die Künstler aber noch einmal auf. Bis 21 Uhr frohlocken den dritten Tag infolge acht verschiedene Spielstätten.

+++ Schlemmen: 99 Essens- und Getränkestände warten auf die Besucher

+++ Wetterprognose: Der Sonntag wird nass

+++ Bilder: So wurde am Freitag und Samstag gefeiert

Akkordeon, Saxophon, Klavier: Zum Bardentreffen zeigen lokale, nationale und internationale Künstler, wie vielfältig Musik sein kann. In unserem Liveticker können Sie uns auf dieser musikalischen Weltreise live begleiten.

Während die einen auf ihren Instrumenten spielten und für fetzige, unterhaltsame oder auch kuschelige Stimmung in den Gassen Nürnbergs sorgten, lauschten die anderen andächtig den musikalischen Klängen oder schwangen das Tanzbein. Nach dem heißen Freitag war das Klima am Samstag perfekt für den zweiten Tag des Bardentreffens.

Bilderstrecke zum Thema

Ob auf der Insel Schütt, am Hauptmarkt oder an anderen Spielorten in Nürnbergs historischer Altstadt - der Samstag erfreute die Besucher mit einem Großaufgebot an Musikern. Daniel Kahn & The Painted Bird, Blanca Nunez & Band, Sofine Saidi & Mazalda, Bird Berlin, Nils Frevert und Bukahara lockten zahlreiche Besucher zum zweiten Tag des Bardentreffens.