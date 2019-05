"Nautilus": Wieder Nürnberger Luxus-Auto in Shindy-Video

NÜRNBERG - Shindy feilt weiter am wahrscheinlich fulminantesten Comeback des Jahres. Jetzt veröffentlichte der Rapper mit "Nautilus" eine weitere Single aus seinem kommenden Album "Drama" - und erneut steht dabei ein Luxus-Wagen mit Nürnberger Nummernschild im Fokus.

Nur Stunden nach Veröffentlichung knackte Shindys neues Album bereits die Grenze von einer Million Aufrufe auf YouTube. © Screenshot YouTube



Ein schwarzer Bentley rast über die Osthafenbrücke in Frankfurt. Im Hintergrund blitzt die Skyline der Mainmetropole auf, die Felgen glänzen, der Luxus-Wagen auch. Darin, mit einer Hand und einem Schweißband am Arm locker am Lenkrad: Shindy. Auf der Rückbank räkeln sich zwei junge Frauen. Es sind Szenen aus dem neuen Musikvideo des Rappers, das in der Nacht auf Freitag erschien. Und erneut spielt dabei ein Oberklasse-Schlitten mit Nürnberger Kennzeichen eine nicht unbedeutende Rolle. Nach nicht einmal 15 Stunden knackte das Video die Marke von einer Million Aufrufe.

Mit dem Bentley Azure bretterte Shindy über die Osthafenbrücke. Hier fährt der Wagen ohne das Spezial-Gespann. © Screenshot YouTube



Schon in "DODI", der ersten Shindy-Single nach fast zwei Jahren in der Versenkung, stand ein Mercedes G650 Maybach Landaulet (Listenpreis 749.700 Euro, nach Ausstattung deutlich mehr) im Fokus. Lässig kurvt der Rapper dort mit dem äußert seltenen SUV durch München - ein Leihwagen der Nürnberger Firma Auto Zitzmann.

Wagen wurde auf ein spezielles Gespann geladen

Diesmal setzt Shindy auf einen Bentley, der, wie Zitzmann ihn beschreibt, "wegen seines klassischen Stils zeitgleich Luxus und Eleganz austrahlt". Der Dreh, sagt Stavros Vlahos, sei "wieder super professionell" gelaufen. Er ist für das VIP-Business bei Zitzmann verantwortlich. Immer wieder verleiht man dort Oberklasse-Autos und automobile Raritäten für Musikvideos und Filme. Erst kürzlich bediente sich der Rapper Fler für sein Video zu "Vermächtnis" aus dem Fuhrpark der Nürnberger Firma.

"Für die Dreharbeiten sind Straßen und Brücken abgesperrt worden", sagt Vlahos über die Teile des Videos, die in Frankfurt aufgenommen wurden. "Das Auto wurde auf ein spezielles Gespann - ein Lastwagen plus Anhänger geladen." Dadurch habe Shindy während seiner scheinbaren Fahrt über die Osthafenbrücke und durch die Straßen der Mainmetropole "sicher perfomen können", auch bei der Beleuchtung habe man so ganz andere Möglichkeiten gehabt. Für die Aufnahmen aus der Vogelperspektive habe man einen zusätzlichen Wagen eingesetzt. Mieten kann den Bentley Azure, der einen Listenpreis von etwa 350.000 Euro hat, grundsätzlich jeder. Kostenpunkt: Rund 1300 Euro pro Tag.

Ob Shindy in naher Zukunft weitere Autos von Zitzmann nutzen werde, sei unklar. "Das kann ich noch nicht sagen", so Vlahos. Der Rapper hat aber bereits auf Instagram angekündigt, zu seinem neuen Album bis zu sechs Videos drehen zu wollen.