Klicken Sie sich durch unsere historischen Bilder aus dem Mai 1969 und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!

In Nürnberg Röthenbach-Ost ereignete sich am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr ein Unfall: Ein Peugeot ist an einer Kreuzung aus noch ungeklärter Ursache mit einem Ford kollidiert und prallte anschließend gegen eine Ampelanlage. Die beiden Fahrer erlitten leichte Verletzungen.