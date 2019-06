Neue Streifen: Warum es in Franken derzeit (fast) überall blüht

NÜRNBERG - Wenn es nach dem Bauernverband und den Kommunen geht, so erlebt Bayern wohl einen der buntesten Sommer, die es jemals gegeben hat. Blühstreifen, Blühwiesen, Straßenbegleitgrün - so heißen die Modewörter, die jetzt in aller Munde sind.

Blüten als politisches Statement: Landwirte suchen derzeit noch Paten für Blühflächen. Foto: dpa



Die Grundlagen für die Farbenpracht haben Experten der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau schon lange entdeckt. Bereits seit 2006 ist beispielsweise die "Veitshöchheimer Bienenweide" im Handel. Das ist eine Mischung von 46 Pflanzen vom "Acker-Vergissmeinnicht" bis zur "Wilden Malve".

Und dabei geht es auch um Geld und Zuschüsse: Die "Veitshöchheimer Bienenweide" ist ein anerkanntes Instrument für konventionell wirtschaftende Landwirte zur Gestaltung von ökologischen Vorrangflächen, um die Greening-Prämie der EU zusätzlich zur Basis-Prämie zu erhalten.

Auch Alfred Assel (60), Landwirt aus Keidenzell im Landkreis Fürth, schwört auf die "Bienenweide" und andere Mischungen aus Veitshöchheim, wenngleich sie mit 38 bis 64 Euro pro Kilo nicht billig sind. Assel betreibt mit seinem Sohn Michael (38) den Anbau von Mais und Wintergerste. Aber immer mehr Äcker verwandeln die beiden in Blühwiesen - auch für ihre derzeit 30 Bienenvölker, zu denen noch einige hinzukommen könnten. Drei Hektar, also 30.000 Quadratmeter, haben sie im Mai mit Blumensamen angesät. Perspektivisch wollen sie neun Hektar auf diese Weise bewirtschaften.

Gute Deckung für die Tiere

Der Nebeneffekt für die Tierwelt: Die Pflanzenmischung gibt mit ihren Halmen und Stängeln auch dem Niederwild und einigen Vogelarten gute Deckung. Insekten können in dieser Pflanzenwelt geschützt überwintern.

Assel ist auf einer Karte des Bauernverbands zu finden, auf der Blühpatenschaften vermittelt werden. Fast 300 Anbieter gibt es bayernweit. 50 Euro pro Jahr und 100 Quadratmeter - das ist der Standardpreis. Und Assel freut sich über rege Nachfrage. Er erzählt von einer Rentnerin, die von 760 Euro im Monat leben muss, aber unbedingt eine Patenschaft übernehmen wollte. Manche Firmen steigen gleich mit mehreren Patenschaften ein: "Die Interessenten sind wirklich bunt gemischt, alle Berufs- und Altersgruppen sind vertreten", sagt der Landwirt.

Über den Erfolg der Aktion der Blüh-Paten freut sich auch Ottmar Braun, Geschäftsführer des Bauernverbandes in Mittelfranken. "Bayern blüht auf" - die Aktion zeige, dass die Landwirte ihren Beitrag zum Schutz der Insekten leisten. Und dabei geht es nicht allein um Zuschüsse, sondern auch um "konkreten Umweltschutz", betont Braun und nennt den Nürnberger Peter Höfler als Beispiel, der einige Treibhäuser betreibt, aber nebenbei auch zwei Hektar Blühflächen angelegt hat.

"Aktion läuft gut"

Wenn sich die Blühflächen in wenigen Wochen wohl prächtig entwickelt haben, will der Bauernverband seine Aktion nochmal im Blütenmeer präsentieren. "Die Aktion läuft gut, aber bei den Patenschaften ist noch Luft nach oben", sagt Braun, der auch viele Einzelaktionen von Bauern kennt, die ohne großes Aufsehen und Zuschussanträge beim Kulturlandschaftsprogramm Blühstreifen an Maisfeldern einrichten.

Für Braun ist die Blumen-Revolution auch eine politische Ansage. Beim Volksbegehren "Rettet die Bienen" waren - außer der Lichtverschmutzung - alle Themen auf die Landwirtschaft gemünzt. Er sieht seinen Berufsstand "zu Unrecht in Verruf geraten". Zum Beispiel bei der Mahd der Wiesen: Selbstverständlich werde etwa auf Kitze geachtet. Aber der Schnitt im Frühsommer sei wichtig, weil das junge Gras recht eiweißhaltig ist. Die Alternative wäre, Futter zuzukaufen.

Auch kommunale Gärtnereien und die Bauhof-Mitarbeiter kleiner Kommunen finden zunehmend Gefallen an wild blühenden Flächen. Seit 2011 hat die Veitshöchheimer Landesanstalt Saat-Mischungen für Straßenräder, Kreisverkehre, Parks oder auch Hausgärten entwickelt. Mäh-Konzepte für Parks sind vielerorts überarbeitet worden, damit Blumen, Kräuter und Gräser aussamen können.

Doch für den größten Teil der wilden Blumenpracht im Freistaat sorgen die Bauern. 2018 wurden alleine über die Agrarumweltprogramme des Freistaats Blühstreifen auf 15.450 Hektar angelegt, meldet der Bauernverband stolz. Umgerechnet auf einen vier Meter breiten Blühstreifen haben die bayerischen Bauern damit ein blühendes Band mit einer Länge von insgesamt 38.625 Kilometern geschaffen, also fast den Umfang der Erde. dazu kommen Flächen, die im Greening, einem EU-Öko-Förderprogramm, angerechnet werden oder freiwillig und auf eigene Kosten angelegte Blühflächen.

