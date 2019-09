Neuselsbrunner Hochhäuser: Verliert Anwalt die Zulassung?

NÜRNBERG - Mindestens 20 Millionen Euro sollen Abriss und Neuaufbau der Neuselsbrunner Hochhaus- Fassaden kosten. Viele betroffene Eigentümer hoffen auf die Hilfe von Rechtsanwalt Klaus Kratzer gegen die ehemalige Hausverwaltung, die Vonovia. Doch der Anwalt hat inzwischen selbst juristische und wohl auch wirtschaftliche Probleme.

Der Wiederaufbau der Fassaden an den fünf Neuselsbrunner Hochhäusern ist in vollem Gange. Allerdings hat der Anwalt, der einen Gutteil der Miteigentümer vertreten soll, jetzt selbst juristische Probleme. © Foto: Oliver Acker



Der wohl gravierendste Punkt: Die Rechtsanwaltskammer (RAK) Nürnberg hat Klaus Kratzer nach Informationen der Nürnberger Zeitung die Anwaltszulassung entzogen. Das Verfahren vor dem Anwaltsgerichtshof in München um die Zulassung hat der 56-Jährige vor einigen Wochen verloren. Die Entscheidung ist bislang allerdings noch nicht rechtskräftig.

Anlass für die RAK-Entscheidung ist der "Vermögensverfall" Kratzers – zu Deutsch: Der 56-Jährige ist offenbar weitgehend vermögenslos. Anfang März gab er beim Finanzamt in Nürnberg eine Vermögensauskunft ab – dies entspricht dem früheren Offenbarungseid. Das belegen Unterlagen, die der Lokalredaktion vorliegen. Zudem läuft nach NZ-Informationen inzwischen ein Antrag, Klaus Kratzer in das Schuldnerverzeichnis aufzunehmen. Dabei handelt es sich um ein Register aller Schuldner in Deutschland, das vom Zentralen Vollstreckungsgericht geführt wird.

Klaus Kratzer will einen Millionenbetrag einklagen. Hunderte von Neuselsbrunner hoffen darauf, dass ihre Wohnhäuser bald wieder durch Fassadendämmungen geschützt werden. © Archivfoto: elbmotion



Das Problem für den 56-Jährigen: Anwälte gehören in Deutschland zu den Organen der Rechtspflege; bei einem Vermögensverfall könnten sie erpressbar werden. Daher gilt der Entzug der Zulassung in solchen Fällen als unabdingbar, heißt es in Anwaltskreisen.

Pfändungsbeschlüsse im fünfstelligen Bereich

Darüber hinaus stehen Klaus Kratzer aktuell diverse Pfändungen ins Haus. Beim Amtsgericht Hersbruck hat eine Münchener Anwaltskanzlei mehrere Pfändungsbeschlüsse gegen ihn erwirkt. Im Wesentlichen geht es dabei um rechtskräftig festgesetzte Gerichtskosten aus verschiedenen Zivilverfahren vor dem Amtsgericht Nürnberg bzw. dem Landgericht München gegen ihn sowie um Kosten der Beitreibung. Die Forderungen der Pfändungsbeschlüsse addieren sich auf einen fünfstelligen Euro-Betrag.

Um für ihre Mandanten an dieses Geld zu kommen, haben die Münchener Rechtsanwälte unter anderem etlichen Miteigentümern der Neuselsbrunner Hochhäuser einen Pfändungs- und Überweisungsbeschluss per Gerichtsvollzieher zugeschickt (siehe dazu Beitrag rechts). Mit diesem Beschluss ist ein Zahlungsverbot verbunden. Das bedeutet: Die betreffenden Miteigentümer dürfen an Klaus Kratzer keinerlei Zahlungen mehr leisten.

Newsletter sorgt für Wirbel

Wer dies ignoriert, riskiert strafrechtliche Konsequenzen. Das geht aus den Pfändungs- und Überweisungsbeschlüssen klar hervor, die der Lokalredaktion vorliegen. Zudem müssten die Betreffenden im Falle einer Zahlung an Kratzer dieselben Beträge noch ein zweites Mal entrichten – nämlich an die Münchener Anwaltskanzlei beziehungsweise an deren Mandanten. Denn Zahlungen an den Nürnberger Anwalt würden rechtlich so behandelt, als wenn sie nicht erfolgt wären.

Trotzdem kursiert in der Eigentümergemeinschaft seit kurzem die Behauptung, man könne die Pfändungsbeschlüsse einfach ignorieren. In dem "Newsletter" eines Wohnungseigentümers an zahlreiche Miteigentümer heißt es zusammengefasst, in Wahrheit stecke die Vonovia, also die frühere Hausverwaltung, die den eiligen Fassadenabriss im Spätherbst 2018 herbeigeführt hatte, hinter diesen Pfändungsbeschlüssen. Es handele sich gleichsam um eine "Retourkutsche" für die Forderungen der Eigentümergemeinschaft gegen die Vonovia. Dieser Newsletter liegt der Lokalredaktion vor.

Schon ein paar kurze Blicke in die Pfändungsbeschlüsse, die die Neuselsbrunner über den zuständigen Gerichtsvollzieher erhalten haben, zeigen, dass dies nicht stimmen kann. Zum einen sind die Gläubiger, die letztlich die Zwangsvollstreckung betreiben, in den Unterlagen namentlich aufgeführt. Es handelt sich um mehrere Privatpersonen und zwei Firmen, die mit der Vonovia offenbar nichts zu tun haben.

Unterlagen einfach abheften?

Zum anderen reichen die dort aufgelisteten Einzelforderungen bis in das Jahr 2015 zurück, mit Schwerpunkt in den ersten drei Quartalen 2018. Dieser Zeitraum liegt vor dem Zerwürfnis zwischen der Eigentümergemeinschaft und der Vonovia über den Fassadenabriss.

Weiter behauptet der "Newsletter", die Forderungen aus den Zwangsvollstreckungen seien längst erledigt bzw. durch weitere Gerichtsbeschlüsse gestoppt worden. Die Miteigentümer hätten keinerlei Verpflichtung aus dem Pfändungsbeschluss und könnten die Unterlagen einfach abheften.

Wegen dieser Behauptungen werden nach NZ-Informationen gegen den Newsletter-Autor sowie gegen Klaus Kratzer aktuell Strafanzeigen wegen Gläubigergefährdung und wegen Betrugs vorbereitet. Die Pfändungsbeschlüsse seien wirksam, gegenteilige Behauptungen verunsicherten die Miteigentümer in Neuselsbrunn unnötig, heißt es dazu.

Verfahren bis Januar 2020 ausgesetzt

Die Lokalredaktion hätte den 56-Jährigen zu den geschilderten Vorgängen gerne zu Wort kommen lassen. Auf die schriftliche Bitte um Stellungnahme, die vor einer Woche an zwei Mail-Adressen der Kanzlei Kratzer sowie an seine private Mail-Adresse gesendet wurde, erfolgte aber keinerlei Reaktion.

Das Strafverfahren gegen Klaus Kratzer vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth ist aller Voraussicht nach bis Januar 2020 ausgesetzt. Wie berichtet, war der Anwalt vom Schöffengericht des Amtsgerichts Nürnberg im November 2018 wegen Untreue in fünf Fällen zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Vor dem Landgericht steht die Berufungsverhandlung an, weshalb das Urteil bislang nicht rechtskräftig ist. Der Lokalredaktion sagte Kratzer zu der Verurteilung Ende Juni 2019, es sei "völliger Blödsinn", dass er Geldbeträge an Mandanten zu spät überwiesen habe. "Wir können das alles erklären."

