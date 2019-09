Niedergeschlagen: 64-Jähriger wird Opfer eines Raubüberfalls

Als er am Boden lag, entwendete der Täter seine Einkaufstasche samt Geldbörse - vor 43 Minuten

NÜRNBERG - Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ist ein 64-Jähriger am Samstag in Nürnberg-Eibach Opfer eines Raubüberfalls geworden. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Der 64-Jährige hielt sich am Samstag gegen 20 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Eibacher Hauptstraße, Ecke Neuburger Straße auf, als er von einem Unbekannten attackiert wurde. Der Täter schlug sein Opfer mit einem Gegenstand nieder. Als der 64-Jährige am Boden lag, raubte der Angreifer die Einkaufstasche des Mannes, in dem auch die Geldbörse lag. Der Täter flüchtete, der 64-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachteten. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer (0911) 2112-3333 entgegen.

