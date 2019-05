Strife 85 haben im März den Anfang gemacht, jetzt hat sich in der zweiten Vorrunde der NN-Rockbühne eine Metalcore-Band für das Finale empfohlen. "Impvlse" setzte sich gegen drei Konkurrenten durch - und auch die sorgten für ordentlich Bums im Nürnberger Quibble. Denn außer der Nürnberger Alternative Rock Band "Slippery Spoon" gingen bei der zweiten Rockbühne-Vorrunde ausschließlich Metalcore-Bands an den Start - neben "Impvlse" waren das "Falling Back Down" aus Nürnberg und "Vicious Circle" aus Fürth. © Günter Distler

