NN-Wahlforum: Dieser OB-Kandidat kam am besten an

Die NN lud die OB-Kandidaten in das Gutmann am Dutzendteich - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Fahrverbote, steigende Mieten und Kinderarmut: Beim NN-Forum trafen Marcus König (CSU), Thorsten Brehm (SPD) und Verena Osgyan (Grüne) zum ersten Mal als Bürgermeisterkandidaten aufeinander. Doch wer konnte überzeugen? Das Publikum hat abgestimmt.

Beim NN-Forum trafen Verena Osgyan (Grüne), Thorsten Brehm (SPD) und Marcus König (CSU) und zum ersten Mal als Bürgermeisterkandidaten aufeinander. © Michael Matejka



Beim NN-Forum trafen Verena Osgyan (Grüne), Thorsten Brehm (SPD) und Marcus König (CSU) und zum ersten Mal als Bürgermeisterkandidaten aufeinander. Foto: Michael Matejka



Die Bürgermeisterwahl in Nürnberg findet zwar erst am 15. März 2020 statt, doch schon jetzt buhlen die Kandidaten um Wählerstimmen. Marcus König (CSU), Thorsten Brehm (SPD) und Verena Osgyan (Grüne) stellten sich in vier Runden den Fragen von NN-Chefredakteur Michael Husarek und NN-Lokalredakteurin Sabine Stoll.

So wollen die OB-Kandidaten Nürnberg verändern

Im ausverkauften Gutmann am Dutzendteich lauschten 200 Zuschauer dem ersten Schlagabtausch der ausrichtsreichsten Kandidaten - unter anderem standen die Themen Wohnpolitik, Verkehrswende und Soziales zur Debatte. Danach durfte das Publikum über die Politiker abstimmen und verpasste der regierenden SPD einen kleinen Dämpfer: CSU-Kandidat Marcus König wusste mit 49,46 Prozent zu überzeugen, dicht gefolgt von Thorsten Brehm (SPD) mit 44,09 Prozent. Weit abgeschlagen landete Verena Osgyan auf dem dritten Platz. Die Grünen-Politikerin erreichte 6,45 Prozent. Insgesamt gaben 186 Nürnberger ihre Stimme ab.

Nachdem der amtierende Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) nach 18 Jahren das Nürnberger Rathaus räumt, ist klar, dass die Stadt nach der nächsten Wahl ein neues Stadtoberhaupt bekommt. Neben Brehm, König und Osygyan kandidieren auch Ümit Sormaz (FDP) und Titus Schüller (Die Linke) für das Bürgermeisteramt. Über 400.000 Wahlberechtigte bestimmen zudem im kommenden März den nächsten Stadtrat.

Bilderstrecke zum Thema Dreikampf beim NN-Forum: Wer wird Nürnbergs nächster Bürgermeister? Was soll aus dem Frankenschnellweg werden? Wie stehen die drei Bürgermeisterkandidaten zu Fahrverboten in Nürnberg? Und wie kann zusätzlicher Wohnraum in Nürnberg geschaffen werden? Um diese Fragen ging es beim NN-Forum am Mittwochabend. Wir haben die Bilder.



Felix Schwarz