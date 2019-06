Norisring in den Startlöchern: Das müssen Autofahrer wissen

NÜRNBERG - Es ist eines der absoluten Highlights im Rennkalender der DTM und eine der größten Veranstaltungen Nürnbergs: Der Norisring steht in den Startlöchern, am 5. Juli geht es los. Doch bereits vorher müssen sich Autofahrer auf einige Sperrungen einrichten.

Eng, schnell, heiß: Der Norisring zieht Franken in seinen Bann. Foto: Stefan Hippel



Der Norisring ist ein Rennen der Superlative. Tausende Besucher werden in der Stadt erwartet, wenn der DTM-Zirkus in Nürnberg gastiert und es rund um die Zeppelintribüne nach verbranntem Gummi riecht. Der einzige Stadtkurs der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft elektrisiert nicht nur Franken.

Autofahrer werden sich aber im Süden der Stadt auf einige Einschränkungen einschränken müssen. Jetzt teilte die Stadt mit, wo in Nürnberg für das Rennen konkret gesperrt werden muss. Demnach werde bereits am 4. Juli ab 7 Uhr das komplette Gelände im Umfeld der Zeppelinstraße, der Beuthener Straße, der Herzogstraße und den Grundig-Hochhäusern für den Durchgangsverkehr gesperrrt. "Das Veranstaltungsgelände kann in diesem Zeitraum nur mit Zugangsberechtigungen betreten werden", heißt es in einer Pressemitteilung. Die Sperrungen gelten bis voraussichtlich 14 Uhr am Montag.

Wohngebiete für Durchgangsverkehr gesperrt

Auch die Wohngebiete an der Oskar-von-Miller-Straße, der Schultheißallee, der Hans-Fallada-Straße, der Bettelheimstraße, der Bertholt-Brecht-Straße, der Ursula-Wolfring-Straße und der Herzogstraße werden für den allgemeinen Verkehr gesperrt. Eine Maßnahme, um Wildparken zu verhindern und die Anwohner durch zu schützen.

Motorsport Club verspricht: "Norisring so schnell wie nie"

Besucher des Rennens werden an allen drei Renntagen bis zum Freibad fahren können. Parkmöglichkeiten, das betont die Stadt, seien allerdings nur sehr wenige vorhanden. Die Verantwortlichen raten, Autos an der Großen Straße zuzuestellen - dort gebe es genügend Flächen. Folgende Plätze empfiehlt die Stadt außerdem:

Parkplatz Große Straße, Zufahrt über die Münchener Straße / Karl-Schönleben-Straße

Parkplatz Beuthener Straße, Zufahrt über Gleiwitzer Straße oder Karl-Schönleben-Straße

Parkflächen der Messe, unter anderem Parkhaus

Auch für Besucher, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, gibt es einige Änderungen. Sowohl die Bahn als auch die VAG wollen das Fahrtenangebot aufstocken, konkrete Informationen dazu wolle man in den kommenden Tagen geben. Sie werden jedoch am Sonderbahnsteig Nürnberg-Frankenstadion unmittelbar am Renngelände enden. Auch die S3 wird am Stadion halten.

Konkret hat die Stadt folgende Hinweise für Autofahrer:

Die Weisungen der eingesetzten Einsatzkräfte der Polizei, der Sicherheitsdienste und der Stadt Nürnberg müssen beachtet werden.

Die Beschilderung des Dynamischen Verkehrsleitsystems muss befolgt werden.

Auf den Einsatz eines Navigationssystems muss verzichtet werden, da dessen Daten und Angaben aufgrund der veranstaltungsbedingten Straßensperrungen nicht aktuell sind.

Die Zufahrten und Rettungswege sind freizuhalten.