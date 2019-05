Nürnberg: 27-Jähriger mit Stichwunden aufgefunden

NÜRNBERG - Ein 27-jähriger Mann wurde in den frühen Morgenstunden von einem 20-Jährigen mit mehreren Stichwunden verletzt. Er schwebt nach Angaben der Polizei in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter befand sich nach dem Eintreffen der Polizei noch am Tatortgelände und wurde festgenommen.

Am Fenitzerplatz fanden Passanten in den frühen Morgenstunden den Verletzten. Foto: Google Maps



Um etwa 4.30 Uhr fanden Passanten am Fenitzerplatz in Nürnberg einen schwer verletzten Mann. Er wies zahlreiche Stichwunden am ganzen Körper auf. Der Notarzt rückte sofort aus und mehrere Streifen der Nürnberger Polizei fuhren zudem zum Tatort. Nach Angaben des Notarztes schwebt der 27-jährige Nürnberger in akuter Lebensgefahr, er musste sofort notoperiert werden.

Die Polizei geht von einer Auseinandersetzung mit einem Unbekannten aus und begann sofort mit umfangreichen Fahndungsmaßnahmen am Tatortbereich. Während der Tatortaufnahme fiel den Beamten ein 20-jähriger Mann auf, der an den Ermittlungen außerordentlich viel Interesse zu haben schien. Sie kontrollierten den Schaulustigen. An seinem Körper bemerkten die Einsatzkräfte dabei Blutspuren und Verletzungen.

Wegen der Umstände der Ereignisse lag der Verdacht nahe, dass der 20-Jährige einen Bezug zur Tat hat. Er wurde vorläufig festgenommen und der Mordkommission übergeben. Dort machte er später umfassende Aussagen zum Geschehen und gab die Tatvorwürfe zu.

